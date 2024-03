Locali off limits in centro per un 50enne

Zone di Civitanova off limits per un 50enne che ha alle spalle denunce per minaccia aggrava e porto abusivo di armi. Il provvedimento è stato chiesto dai carabinieri della Compagnia di Civitanova ed emesso dal questore di Macerata. Per il 50enne divieto di accesso a diversi esercizi pubblici e locali del centro cittadino. Non potrà neanche soffermarsi lì vicino. Il motivo è legato alle denunce che i carabinieri gli hanno fatto nei mesi scorsi. In caso di violazione del provvedimento emesso dal questore il rischio sono la reclusione da 1 a 3 anni e multe da 10mila a 24mila euro.