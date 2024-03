Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro in provincia.



Confindustria Macerata ricerca per società di consulenza alle imprese un/a specialista in processi di internazionalizzazione (cod. annuncio Conf 452). La risorsa si occuperà di supporto alle Pmi nel processo di Internazionalizzazione, di consulenza nella contrattualistica internazionale e nella legislazione dei paesi di riferimento, anche attraverso la collaborazione di società specializzate, istituzioni ed enti coinvolti nella promozione all’ export del sistema Italia. Sarà inoltre parte attiva nella realizzazione e gestione di progetti e iniziative volti al sostegno all’ export delle Pmi.

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza. Buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazionali, consulenziali, comunicative, la capacità di lavorare in squadra e la conoscenza del settore moda. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Per gli annunci di Confindustria, inviare il cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY).

Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Macerata

Studio estetico di Macerata cerca estetista da inserire con tirocinio di 6 mesi. Età max 29 anni. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 323344/1

Impresa edile cerca muratori, manovali e autisti di mezzi d’opera (escavatoristi etc) per cantieri a Macerata e provincia. Si richiede esperienza consolidata, patente B, auto propria. Si offre assunzione immediata a tempo determinato trasformabile. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 422448/1

Ristorante/pizzeria di Monte San Giusto ricerca un cuoco per apertura attività. Si richiede minima esperienza nel ruolo. Preferibile anche esperienza come pizzaiolo. Si offre tempo determinato con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 534862/1

Fondazione di Recanati che gestisce diverse strutture assistenziali cerca un cuoco/a aiuto cuoco/a con esperienza per preparazione pasti. Si offre tempo determinato full time su turni (mattino o pomeriggio) per 6 mesi rinnovabile. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 827/4

Centro vacanze di Cingoli cerca assistenti bagnanti senza brevetto per mansioni di assistenza bagnanti, pulizia aree comuni, sistemazione lettini, no salvamento. Età max 40 anni, tempo determinato di 3 mesi circa, da giugno a settembre. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 22694/6

Azienda di progettazione servizi energie cerca un addetto commerciale per la zona del Centro Italia. La figura ricercata dovrà promuovere azioni di contatto preliminare con la clientela potenziale, sviluppare le trattative, formulare offerte, preventivi e i contratti e negoziare le migliori condizioni. Inoltre dovrà gestire i rapporti con i clienti acquisiti e relazionarsi periodicamente con il Commerciale Senior e la Direzione sull’andamento del settore di responsabilità. Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità ad effettuare trasferte. Si offre contatto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 19443/3

Società di consulenza alle imprese di Macerata cerca un impiegato amministrativo da inserire con borsa ricercaA per mansioni di redazione/controllo ordini di acquisto e vendita, registrazione e controllo fatture in entrata e uscita, supporto segreteria e front office, relazioni con i clienti per ricezione pagamenti. Richiesta conoscenza del pacchetto Office Requisiti fondamentali: Età max 35 anni, laureati disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi. Residenza nella Regione Marche. Info Bando, www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6906. Domande a partire dal 1/03/24 AL 30/04/2024. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 439777/3

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Azienda settore smaltimento rifiuti cerca un autista esperto con patente C+CQC (preferibile anche ADR) e un agente rappresentante in qualità di lavoratore autonomo. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13015

Cooperativa Sociale cerca un’apprendista segretaria/amministrativa part time. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 13014

Azienda settore servizi cerca un addetto alle consegne con patente B. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 13013

Struttura ristorativa cerca baristi, camerieri, inservienti. Sede di lavoro: Fiuminata. Rif.: 13012

Imprese edili cercano personale esperto e/o anche prima esperienza. Sedi di lavoro: provincia di Macerata. Rif.: 13011

Ristorante cerca camerieri part time disponibili anche nei fine settimana. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 13010

Struttura settore ristorativo cerca baristi disponibili su turni. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 13009

Struttura turistico/ricettiva cerca un assistente bagnanti. Sede di lavoro: Cingoli. Rif.: 13008

Azienda settore metalmeccanico cerca un giardiniere addetto a piccole manutenzioni (Rif.: 13007) e un’addetta alle pulizie part time (Rif.: 12956). Sede di lavoro: zona Macerata.

Tipografia cerca un apprendista stampatore anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13006

Negozio di abbigliamento cerca una commessa in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13004

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).