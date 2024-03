Tamponamento tra cinque auto lungo la superstrada, ancora una volta è successo nella zona dove sono in corso i lavori a Civitanova con il restringimento della carreggiata a due sole corsie (una per ogni direzione di marcia).

Un tratto che continua a causare incidenti, oltre che disagi con la chiusura, per chi va in direzione mare, dello svincolo per raggiungere il casello dell’autostrada. Stavolta sono cinque i mezzi coinvolti. È successo intorno alle 16,30 e sul posto è intervenuta la polizia stradale per gli accertamenti del caso. Nulla di grave per le persone che si trovavano a bordo dei mezzi. Due persone sono state soccorse dal 118 e portate in ospedale con ferite lievi. In corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente.