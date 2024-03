Blitz in un appartamento di Recanati, trovati 2,5 chili di hashish: arrestato un 24enne. E’ l’operazione messa a segno dalla Squadra mobile di Macerata. Da tempo gli agenti si erano concentrati sul giovane, perché ritenuto uno dei pusher delle zone di Recanati e Porto Recanati. Per giorni, con servizi di appostamento e pedinamento, sono stati studiati tutti i movimenti del ragazzo, finché ieri la polizia non è entrata in azione.

Hanno sorpreso il 24enne mentre stava rientrando nella propria abitazione, dove vivono anche i genitori, ed è scattato il blitz. Nella camera da letto del 24enne, in parte nascosti in un zaino e in parte in altri punti della stanza, sono stati trovati un totale di 2,5 chili di hashish e alcuni grammi di marijuana. Dalla perquisizione, inoltre, sono saltati fuori 3mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, un pugnale della lunghezza di 25 centimetri, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Nella stanza del giovane è stato sequestrato anche un cellulare, che gli inquirenti pensano possa essere quello utilizzato per mantenere i contatti con clienti. Tanto che il ragazzo si è rifiutato di fornire la password di sblocco. Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine sempre per episodi di spaccio, lesioni, rapina e strumenti atti ad offendere, è stato quindi arrestato. Il pm ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.