Cena con lotteria di beneficenza alla Cinciallegra organizzata dall’associazione Civitanova Cammina. Presenti oltre 50 persone che si sono ritrovate per trascorrere una bella sera, allietata da musica e allegria. Il ricavato della vendita dei biglietti, 400 euro, è stato donato alla onlus Paolo Ricci, un’associazione di volontariato che attraverso progetti e studi, valorizza e promuove l’attività dell’Asp Paolo Ricci.

«Un piccolo aiuto che dimostra il grande cuore di questo magnifico gruppo capace di aggregarsi anche per donare a chi ha bisogno – commenta la presidente, nonché assessora Roberta Belletti – l’amicizia che è nata tra noi, insieme al piacere di stare insieme camminando e divertendoci, ci consente più facilmente di raggiungere questi piccoli ma importanti risultati. Sono davvero orgogliosa di far parte di questo gruppo che ogni giorno cresce e si consolida sempre più». Belletti e tutto il direttivo ringraziano anche la generosità delle tante attività commerciali civitanovesi che hanno offerto i premi per la lotteria: «Ne abbiamo raccolti più di 50 – hanno detto – veramente tanti. Segno di una città solidale sempre pronta ad aiutare chi ha bisogno. Con questo spirito continueremo a sostenere le associazioni della nostra città e continueremo a ritrovarci il lunedì, mercoledì e venerdì al parcheggio del mercato ittico (ore 19) per camminare insieme. Chiunque può partecipare e diventare “amico” di Civitanova Cammina». In sei mesi di attività, l’associazione, oltre a chilometri e chilometri di camminate, ha donato più di 500 pacchi alla Caritas, con il “Gazebo della solidarietà” mille euro alla Fondazione Arisla Marche. E ieri con la lotteria di beneficienza, 400 euro alla onlus Paolo Ricci. «Non ci fermiamo – conclude Belletti- continueremo a camminare per la nostra salute e per fare del bene alla nostra città».