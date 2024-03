In tanti all’incontro sul dossier mafia-appalti con il generale Mario Mori a Civitanova. L’iniziativa si è volta ieri al Caffè del Teatro Cerolini. Oltre due ore che hanno catturato l’attenzione dei partecipanti, appassionandoli in una narrazione che finora si era svolta a senso unico.

Anni di accuse ora eliminate dalla sentenza definitiva in Cassazione. Fatti testimoniati dai diretti protagonisti e tutti agli atti, quindi riscontrabili e comprovati. «Un ringraziamento particolare al generale Mori – dicono gli organizzatori -, al colonnello Giuseppe De Donno e all’avvocato Basilio Milio, che ancora una volta ci hanno onorato della loro presenza». L’evento è stato curato da Anna Rita Macellari. «Un percorso sulla via della verità – dicono gli organizzatori -, tortuosa ed impervia ma inesorabile, testimoniata anche con parole toccanti ed attimi di viva commozione, dagli stessi». Nel corso dell’iniziativa sono stati i libri “La verità sul dossier mafia-appalti” del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno e “Ho difeso la Repubblica – Come il processo Trattativa non ha cambiato la storia d’Italia” di Basilio Milio.