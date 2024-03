Appuntamenti prioritari per ottenere il passaporto nel breve periodo. È la nuova procedura avviata dalla questura di Macerata che si affianca all’Agenda online, il sistema telematico che consente la prenotazione per il rilascio del passaporto.

La nuova procedura prevede la possibilità, una volta collegati all’agenda on line, di accedere alla nuova opzione “Appuntamenti prioritari” che consentirà di richiedere un appuntamento in tempi brevi. Il servizio al momento è fornito dalla questura e non dal commissariato di Civitanova e riguarda i residenti del Maceratese.

Se si ha urgenza di fare il passaporto dovendo partire entro 30 giorni se nella sezione “Appuntamenti ordinari” dell’Agenda online non fossero disponibili appuntamenti, o le date degli stessi non fossero compatibili con le proprie esigenze sarà possibile visualizzare la sezione “Appuntamenti prioritari”. Qui si potranno consultare le disponibilità messe a disposizione dalla Questura per le due settimane successive e fissare eventualmente un appuntamento. Oltre alla ricevuta e al modulo di richiesta per il passaporto, si potrà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che poi dovrà essere consegnato in questura. Nel caso in cui non fossero presenti disponibilità, o la stessa non fosse confacente alle proprie esigenze, nemmeno nella sezione degli appuntamenti prioritari, il sistema proporrà un tasto “Stampa modulo”, che consentirà di compilare, stampare e firmare un modulo in cui autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni. Il modulo dovrà essere consegnato all’ufficio passaporti unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e alla documentazione necessaria per la richiesta del documento, senza bisogno di prenotazione, negli orari di apertura. Un operatore incaricato comproverà la richiesta di rilascio urgente, acquisendo i documenti necessari. Il passaporto verrà quindi reso disponibile per la consegna nei tempi richiesti dall’utente.

Il personale dell’ufficio passaporti, è comunque a disposizione negli orari di apertura per chi dovesse incontrare difficoltà nelle procedure di prenotazione suindicate.