di Stefano Fabrizi

Il weekend regala appuntamenti culturali, musical e come sempre tanto teatro. Per il by night diversi personaggi ospiti nella nostra regione.

VENERDI’ 22 MARZO

Tolentino – Alle 21,15 al Politeama Castelrotto. Un revenge movie sulle fake news di paese, guidato da un testardo donchisciotte di provincia. Seguirà un dibattito dopo la proiezione con il regista Damiano Giacomelli. Nel cast: con Giorgio Colangeli, Fabrizio Ferracane, Denise Tantucci, Mirco Abbruzzetti, Giorgio Montanini, Antonella Attili, Ermanno De Biagi, Stanley Igbowke, Walter Rizzuto. Info: www.politeama.org

Ancona – Sold out Popsophia. Esauriti i posti in un’ora per le quattro giornate di festival alla Mole Vanvitelliana dal 21 al 24 marzo.

Trecastelli – Inaugurata al Museo Nori De’ Nobili la mostra FE/Mail Art – Messaggi di artiste internazionali, a cura di Chiara Diamantini e Simona Zava. L’ingresso e le visite guidate, per singole persone e gruppi, sia alla mostra che al museo, sono gratuiti. Info: Ufficio Turistico_Museo Nori De’ Nobili –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); tel. 071. 7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com – museonoridenobili@gmail.com – www.museonoridenobili.it

Maiolati Spontini – Alle 21 al Teatro Spontini, Italia Mundial con Federico Buffa, pianoforte Alessandro Nidi, regia Marco Caronna. Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Da giovedì 21 marzo a venerdì 22 marzo (ore 21) al Teatro Rossini tùTre donne alte di Edward Albee, traduzione Masolino D’Amico con Ida Marinelli, Sara Borsarelli, Denise Brambillasca. Regia Ferdinando Bruni. Info: www.amatmarche.net

Ancona – Da venerdì 22 marzo a domenica 24 marzo (ore 18) al Teatrino del Piano Hansel E Gretel (favola da tavola). Teatro ed educazione alimentare (dai 3 agli 8 anni) di Adriana Zamboni e Lucio Diana con Natascia Zanni. Regia di Adriana Zamboni. Info: www.teatrodelcanguro.it

Fano – Al Teatro della Fortuna Doppiamente Brahms: Riccardo Bisatti, direttore, Henry Domenico Durante; violino; Luca Bacelli, violoncello. Orchestra Sinfonica G. Rossini. Info: www.orchestrarossini.it

Pesaro – Alle 21 alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro Jabel Kanuteh & Marco Zanotti – Are You Strong? Per la rassegna Playlist nell’ambito di Glocal Sound – Giovane musica d’autore in circuito. Info: www.amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21 all’Auditorium Giusti Generi Elementari – Modernità a Km Zero. Spettacolo in dialetto marchigiano dove si prende in esame il mondo moderno, dai social alle nuove manie metropolitane, e ve lo racconteremo dal nostro punto di vista, semplice, chiaro… elementare. E naturalmente, comico! Info: www.lagruproduzioni.com

SABATO 23 MARZO

Civitanova – Il Concerto di Pasqua apre la stagione 2024 dell’associazione musicale Pier Alberto Conti sabato 23 marzo alle 21.15 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Biglietti online sul circuito Vivaticket/Amat. Informazioni: Uffici TdiC 0733 812936 info@teatridicivitanova.com

Tolentino – Alle 21,15 al Politeama Thea Crudi e Marianne Gubri in Donne di luce per un viaggio musicale nella Sacra Energia Femminile, che attraverso varie epoche e tradizioni, dall’Antica india all’Antico Egitto, dall’Antica Grecia al mondo celtico, al misticismo Sufi, fino al Cristianesimo medievale, ha da sempre emanato pura energia di equilibrio, armonia e benessere. . Info: www.politeama.org

Monte San Martino – Alle 18 Teatro Comunale Fabrizio Bosso & Bebo Ferra. Info: www.risorgimarche.it – www.tam.it

Corinaldo – Alle 21,15 andrà in scena al Teatro Goldoni il Recital “C’era una volta a Napoli”, una serata leggera e divertente dedicata alla grande tradizione napoletana, che verrà celebrata narrando i racconti del favolista Giambattista Basile con l’accompagnamento di immortali canzoni popolari partenopee. Ingresso unico Euro 10,00. Informazioni e prenotazioni tel. 338 6230078

Ancona – Il 23 (ore 20:45) e 24 (ore 16:30) marzo al Teatro delle Muse il musical Saranno famosi – Fame. Lo spettacolo è sold out. Per informazioni: biglietteria Teatro delle Muse 071 52525_biglietteria@teatrodellemuse.org – vendita on line su www.vivaticket.com – www.marcheteatro.it

Fermo – Doppio appuntamento per gli allievi e le allieve del Conservatorio GB Pergolesi in occasione del tradizionale concerto della Settimana Santa. Dopo quello di giovedì, il concerto di sabato 23 marzo nella Chiesa Concattedrale di San Domenico, ore 21:15, prevede l’esecuzione del Requiem di Gabriel Fauré (1845-1924) per soli coro e organo.

Osimo – Alle 17,30 al Centro Walkabout Promenade di e con Sonia Antinori; narrazione visiva Lucia Baldini; musiche originali Arlo Bigazzi; regia Ruggero Franceschini. Info: www.maltezoo.eu

Ancona – Alle 21 al Teatro Panettone Fuori porta Tout le Cirque – con Piero Massimo Macchini. Info: www.amatmarche.net

Jesi – Alle 21 al Teatro Pergolesi Pasqua Viennese. Direttore Umberto Benedetti Michelangeli. Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Schubert, Haydn. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

San Costanzo – Alle 17 al Teatro della Concordia di San Costanzo (Pesaro Urbino) Storie nell’armadio per la rassegna Andar per fiabe con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva, Lorenzo Palmieri produzione Lagrù Ragazzi (dai 3 ai 10 anni). Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Dopo l’incontro sul rapporto tra moda e spettacolo e quello sul processo creativo dall’idea all’allestimento scenico, entrambi molto partecipati, il Pac Pesaro (via Ciro Menotti, 1 Pesaro) ospita il terzo ed ultimo appuntamento de I Mestieri del Teatro, ciclo di incontri sulle professionalità del mondo dello spettacolo. Alle 16 in programma Regia teatrale e direzione artistica televisiva.

DOMENICA 24 MARZO

Macerata – Alle 17:30 al Teatro Lauro Rossi Gabriele Carcano per la rassegna I concerti di Appassionata 2024. Al pianoforte Gabriele Carcano, tra i pianisti italiani più affermati della sua generazione. Info: www.appassionataonline.it

Tolentino – Alle 17 al Teatro Nicola Vaccaj Zeus e il fuoco degli dei per la stagione ragazzi con la Compagnia Teatro Verde di Roma. Lo spettacolo è di Luisa Matta e Anna Pavignano con Giovanni Bussi e Andrea Calabretta, regia Armando Traverso. Info: www.compagniadellarancia.it

Fano – Alle 17 al Teatro della Fortuna Alice nel paese delle meraviglie per la rassegna Andar per fiabe (dai 3 anni in su). Premio Miglior Spettacolo al Festival Europuppet 2022. Info: www.amatmarche.net

Fabriano – Alle 17 al Teatro Gentile Pasqua Viennese. Direttore Umberto Benedetti Michelangeli. FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Schubert, Haydn. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Montegranaro – Alle 17:30 al Teatro la Perla Duo Mediceo Pianoforte a 4 mani con Francesca Amato e Sandra Landini. Musiche di : Buzzi Peccia, Tchaikovskij, Liszt, Grieg, Strauss. Info: www.tam.it

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice “ColoriAmo” – Un Pomeriggio di Arte e Educazione. Info: www.specchisonori.org

Jesi – Alle 17:15 al Teatro G.B. Pergolesi Giù la trattoria dell’imperatore: se magna, se canta e… se fa l’amore. Commedia musicale in due atti in dialetto jesino di Claudio Corinaldesi. Info: www.fondazionepergolesispontini.com

Sempre a gonfie vele il bynignt nelle Marche. E anche per questo weekend non mancano gli ospiti come Dargen D’Amico, Jessie Diamond, il cast del film Mia, Dj Ralf, i DJS From Mars

VENERDI’ 22 MARZO

Al Sottovento di Numana stasera il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Megà di Senigallia, il grande centro del ballo: stasera Marco e Claudia, MegaFriday 7080902000, speciale privè latino. Domani Suonamiband, Megà History + New Hits, Megà Latino con Mundolatino. Domenica pomeriggio Luca Bachetti Group, Tango Argentino.

Alla Serra di Civitanova stasera “Il mio canto libero”: si parte dalla cena spettacolo con Aldo Ascani & Jacopo Lilli. Dopocena “Emozioni a 2000” ancora una volta in rosa con la special guest dj ed ex modella Jessie Diamond. Resident dj Fabrizio Breviglieri, voice & violin Mark Lanzetta. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season.

Al Casacon di Sirolo stasera Pil Love feat Tales feat Gate Clubbing. Domani Glitz e Glam con il cast e la troupe del film Mia girato nella Riviera del Conero.

Stasera al Nyx di Ancona Freaky Friday, quel pazzo venerdì Teekanne. Musica: hits, commercial, latin – house, pop, 90-00. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

SABATO 23 MARZO

Direttamente da Sanremo, domani approda al Brahma di Civitanova Dargen D’Amico. Un artista in continua evoluzione, rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per il suo stile poliedrico ed eterogeneo. Second room B-Side powered by Baboon.

Ancora domani al Much More di Matelica guest of the night: Dj Ralf. Con lui in consolle Fresco Giorgio Procaccini. Klab Room (Klandestino) Nicola Pigini e Axer. Penelope privè Poldo.

Domani al Mia Clubbing di Porto Recanati preparatevi a lasciare l’orbita terrestre con i maestri indiscussi del mashup e dell’electro house: i DJS From Mars.

Al BB Disco di Cupra Marittima domani Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Special guest, Jenn Morel: non è solo una cantante e performer ma anche un fenomeno globale.

Domani al Mamamia di Senigallia “Mai Dire Goku”, la cartoon live experience più grande d’Italia.

Sempre domani al Donoma di Civitanova “Evento Tussy”, elettronica latina.

Ancora domani alla Baia Imperiale di Gabicce Mare Cosmoprof Event 2024.

Ancora domani alla discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza Party Techno Aztek Guest dj Vandal Plus dj Intro, Ela e T-Zone.

Al Miù di Marotta Senorita Spring Edition. La best night latina più hot del momento sta per scatenarsi. La miglior musica reggaeton, hip hop, rnb e latin house.

Sabato 23 marzo sbarca sulla consolle dell’Hemingway di Jesi il Dj romagnolo Tony Deledda alias Tony D. Info: 335362984

DOMENICA 24 MARZO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 Pranzo spettacolo e dopo pranzo lady snow con lo staff della Bottega di Bobo. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con marcheinfinite.com