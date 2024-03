Professionalità, competenza e passione: sono queste le doti che hanno fatto ottenere alla direttrice della pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova, Enrica Bruni, un altro prestigioso riconoscimento. Proposta dalla presidente della Deputazione di Storia Patria per le Marche, Anna Falcioni, dopo essere stata nominata ispettore onorario della Soprintendenza delle Marche, è stata accolta come socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche, scelta fra i cultori di storia e in particolare di storia del territorio.

La Deputazione di Storia Patria, istituita con Regio decreto il 30 marzo del 1890, è un ente sostenuto dallo Stato, presente in tutte le regioni italiane, che ha lo scopo di operare nel settore della ricerca storica raccogliendo e pubblicando studi e ricerche di capitale importanza per l’illustrazione della storia civile, militare, giuridica, economica, letteraria e artistica della nostra Regione. Organizza convegni di studio e congressi al fine di illustrazione e conservazione le memorie storiche marchigiane.

«Sono onorata per essere stata accettata nella Deputazione di Storia Patria delle Marche – afferma Enrica Bruni – ringrazio di cuore la presidente, i deputati e i soci con i quali sarà per me motivo di vanto collaborare. È questo un impegno che prendo molto seriamente, seguendo le leggi statutarie e i fini dell’istituto. Porterò il mio sapere, l’entusiasmo e il senso di responsabilità pensando alla nostra Storia e alle Storie della nostra Terra, pensando ad Annibal Caro, a Enrico Cecchetti, a Pier Alberto Conti, ad Arnoldo Ciarrocchi a Wladimiro Tulli e ai tanti che hanno portato le Marche, e Civitanova nel mondo: ricordando, sempre, il professor Gilberto Piccinini, che è stato presidente della Deputazione, uomo gentile e di smisurata cultura, con il quale mi pregio di aver collaborato anni fa».

L’ingresso del direttore Enrica Bruni in seno alla Deputazione di Storia Patria per le Marche è una bella opportunità per la pinacoteca civica Marco Moretti che oggi è un’eccellenza nel panorama museale marchigiano con la quale e per la quale molte possono essere le occasioni di cooperazione culturale e ricerca scientifica.