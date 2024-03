Con la e-bike in superstrada (Foto)

Con la e-bike in superstrada, nel tratto ad una sola corsia (per via dei lavori). Per di più all’ora di punta. In tanti intorno alle 12,15 di oggi hanno segnalato la presenza di un uomo che stava pedalando in sella ad una bici elettrica lungo la superstrada. Il ciclista ha percorso, in direzione monti, il tratto che va dall’ingresso della statale Adriatica a Civitanova verso lo svincolo per l’A14. Una zona dove il traffico, proprio a causa dei lavori che sono in corso con il restringimento della carreggiata, è particolarmente intenso e percorrerlo in bici diventa ancora più pericoloso (oltre ad essere vietato entrare con una bicicletta su di una superstrada). Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ma il ciclista nel frattempo aveva già lasciato la superstrada. Proprio ieri una persona è stata fermata mentre percorreva la superstrada su di un monopattino.