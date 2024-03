Tre organizzazioni sportive cittadine iscritte ai massimi campionati italiani, sulle cinque provinciali ammesse, usufruiranno del finanziamento dell’Atim ricevuto sotto forma di compartecipazione alle attività di promozione turistica della Regione Marche e messo a disposizione con un apposito avviso. Le tre associazioni sportive che possono godere del finanziamento di 20mila euro ciascuna, sono tre eccellenze maceratesi e precisamente: Asd Macerata Softball, Macerata Angels Asd e Ginnastica Virtus Evaristo Pasqualetti.

«Fare dello sport un’occasione di promozione turistica è senza dubbio una carta vincente – commenta l’assessore Riccardo Sacchi -. E Macerata, grazie alle sue straordinarie realtà che fanno dello sport il core business della loro esistenza, è orgogliosa di contribuire a portare il nome della città e la Regione Marche con il suo patrimonio in giro per l’Italia e fiera di vestire i panni di testimonial di una realtà così bella e con tante potenzialità che produrranno un sicuro ritorno di immagine per il nostro territorio».