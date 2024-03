Eclettico, dinamico, camaleontico, l’Art Festival, attraverso un look tutto nuovo, presenta gli appuntamenti dell’edizione 2024: sei date in cinque comuni del territorio marchigiano, per proporre spettacoli di teatro, danza, musica e circo contemporaneo.

Nuova la versione grafica ma identico il format, di una rassegna, sempre più accattivante e in grado di attrarre un pubblico sempre più variegato e numeroso. Identica anche la finalità: promuovere le forme d’arte contemporanea, su strada, per valorizzare i territori e la libertà di espressione. L’arte, come sempre, considerata veicolo privilegiato per esprimere i sentimenti più autentici dell’essere umano ed emblema dell’uguaglianza di tutti di fronte al bello: gli artisti esprimono ognuno, attraverso la propria disciplina, una storia, un concetto, un loro punto di vista, e gli spettatori, osservando e partecipando in prima persona all’esibizione, sperimentano questi input, modificano i loro stati d’animo e ne diventano consapevoli. È questa la forza dell’Arte, ed è questa la fonte di piacere e di benessere che la caratterizza.

Il tutto è poi reso possibile grazie alla sensibilità delle cinque amministrazioni comunali che ospiteranno Art Festival per il secondo anno successivo, consentendo al pubblico l’ingresso gratuito: Montelupone il 28 giugno, Numana il 4 luglio, Loreto il 7 luglio, Porto Recanati l’11 luglio, Recanati il 12 e il 13 luglio. La rassegna ha il patrocinio della Regione Marche.

Già al lavoro sia la direzione artistica, per la selezione dei tanti artisti che hanno chiesto di partecipare all’edizione, sia l’associazione Whats Art tutta, per predisporre un’edizione a dir poco elettrizzante.