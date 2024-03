Si è chiusa con un concerto conclusivo la prima edizione del Concorso lirico internazionale intitolato ai tre grandi cantanti lirici marchigiani – Renata Tebaldi, Beniamino Gigli e Franco Corelli. L’evento, che ha visto una partecipazione di oltre 160 candidati registrati, si è svolto nella storica cornice del Teatro Rossini di Pesaro, città Capitale italiana della Cultura 2024. Il pubblico presente ha assistito al trionfo dei giovani talenti selezionati dalla prestigiosa giuria presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, e composta dai rappresentanti dei più importanti enti lirici marchigiani. I vincitori sono stati celebrati con un concerto finale che ha incantato gli spettatori presenti.

«Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento che valorizza il bel canto e il nostro illustre Beniamino Gigli – ha commentato Rita Soccio, assessora alle culture del Comune di Recanati.– A breve riapriremo il museo a lui dedicato con un nuovo allestimento che consentirà ai visitatori di immergersi nella storia e nell’arte del nostro grande tenore. Il nuovo allestimento, caratterizzato dall’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive, sarà accessibile a tutti, con una particolare attenzione alle persone non vedenti. A tal proposito ricordo il protocollo d’intesa stipulato con il museo Omero di Ancona. Ringrazio coloro che hanno contribuito a ottenere questo prestigioso premio, il quale, partendo da Pesaro, crea un ponte culturale tra la capitale della cultura e la nostra città. Esprimo la mia gratitudine al Maestro Serenelli per aver rappresentato Recanati nella commissione che ha premiato questi giovani talenti».

Il Concorso lirico internazionale “Tebaldi-Gigli-Corelli”, promosso dalla Regione Marche, è stato inserito nel cartellone di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, contribuendo così alla promozione dell’arte lirica. Il maestro Riccardo Serenelli, direttore artistico del Gigli Opera Festival di Recanati, ha fatto parte della commissione esaminatrice e ha annunciato con entusiasmo che due dei finalisti, il mezzosoprano Ekaterine Buachidze e il tenore Davide Hyun-seo Park, avranno l’opportunità di esibirsi durante il prossimo Gigli Opera Festival. Questi giovani talenti sono destinati a brillare sulle scene internazionali. L’edizione inaugurale del Concorso Lirico Internazionale “Tebaldi-Gigli-Corelli” si è conclusa con successo, contribuendo a rafforzare il legame tra la tradizione lirica e l’innovazione artistica, celebrando il talento dei giovani artisti e preservando il ricco patrimonio culturale delle Marche.