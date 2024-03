Due ragazzi minorenni e un 22enne denunciati per spaccio di droga: sono stati trovati con 500 grammi di hashish, divisi in 5 panetti. La droga una volta venduta avrebbe fruttato circa 35mila euro. I tre ragazzi sono finiti nelle maglie dei controlli dei carabinieri che oggi hanno operato in tutta la provincia. In campo c’erano in militari di tutte e quattro le compagnie: Civitanova, Tolentino, Camerino, Macerata. Obiettivo dei militari il contrasto allo spaccio di droga con obiettivi le zone delle scuole, stazioni dei treni, terminal bus, aree di ritrovo dei ragazzi.

Ad aiutare i carabinieri c’era il Nucleo cinofili di Pesaro e a Tolentino anche l’unità cinofila della polizia locale. A Civitanova i carabinieri hanno controllato i tre ragazzi: uno ha 16 anni ed è del Fermano, uno ne ha 17 ed è di un comune vicino a Civitanova, il terzo ha 22 anni ed è di Potenza Picena. I giovani quando hanno visto i carabinieri hanno cercato di disfarsi di un borsello, ma non ci sono riusciti. Dentro c’erano cinque panetti di hashish del peso di 500 grammi. Per i militari la droga, una volta venduta avrebbe fruttato 35mila. In tutto il Maceratese sono state controllate ed identificate 434 persone. Sempre a Civitanova un 44enne cinese è stato trovato senza documenti e sarà rimpatriato. I carabinieri hanno fermato 97 veicoli, 21 le multe per uso del cellulare al volante, mancato uso delle cinture, niente copertura assicurativa. Cinque le patenti ritirate, due per guida in stato di ebbrezza. Dopo i controlli, il comandante provinciale Nicola Candido, ha sottolineato che il contrato alla droga è uno dei compiti più importanti per i carabinieri, sia con controlli costanti vicino alle scuole che monitorando le piazze.