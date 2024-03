Furti ai bancomat di Porto Recanati e Numana: nei guai una coppia. I carabinieri hanno denunciato per furto un uomo di 40 anni e una donna 35enne, romeni, per due episodi avvenuti nelle città costiere. Per l’uomo, già in carcere a Rimini per altri reati, è stato disposto l’obbligo di dimora, mentre per la donna il divieto di dimora nell’Anconetano.

Tutto è nato a novembre, dopo la denuncia di due donne, che avevano raccontato di essere state derubate di circa 3mila euro mentre stavano prelevando al bancomat. Così sono scattate le indagini dei militari. Grazie alla testimonianza delle due vittime e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire entrambi gli episodi. La coppia aveva avvicinato le due donne fingendo di compiere un prelievo allo sportello automatico adiacente. Poi dopo lamentando un malfunzionamento del dispositivo, aveva convinto le due che era necessario rivolgersi agli addetti della filiale o tentare altrove. Così mentre le vittime si distraevano, la coppia era riuscita a modificare gli importi dei prelievi già avviati e prendere il contante erogato. I carabinieri sono riusciti a risalire all’auto usata dai due per raggiungere le banche, fittiziamente intestata a un’altra persona estranea ai fatti. E da lì alla successiva identificazione.