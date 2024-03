L’università di Macerata aderisce alla giornata nazionale delle università “Università Svelate” promossa dalla conferenza dei rettori delle università italiane con il patrocinio del ministero dell’Università e della Ricerca per mercoledì 20 marzo: un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro. Tutte le iniziative sono aperte al pubblico fino a esaurimento posti.

Si comincia la mattina alle 9 a Palazzo Ugolini con il primo dei due appuntamenti proposti dall’Acsim, ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, Anolf Marche e università di Macerata in occasione della ventesima settimana di azione contro il razzismo “Afrobia, ma cos’è?”. Sarà presentato il libro “Afrofobia. Razzismi vecchi e nuovi” di Mauro Valeri.

Ne discuteranno Udo Enwereuzor, esperto di razzismo, Tatiana Petrovich Njegosh, referente di ateneo per l’interculturalità, Roberto Bortone di Unar in ricordo dell’autore. Il libro ricostruisce, attraverso un’analisi storica e sociologica, le metamorfosi del razzismo da quello schiavista a quello coloniale, da quello di Stato a quello democratico, da quello ribaltato a quello di guerra. Con particolare attenzione al razzismo italiano dal 1860 ad oggi.

Dalle 11 nelle diverse sedi dell’ateneo si svolgeranno le iniziative della settimana dell’inclusione: attività scientifiche, convegni, laboratori tecnologici, presentazione di libri e talk radiofonici. Il programma completo è online su www.unimc.it/unimcforinclusion.

In chiusura alle 21 nella sala Sbriccoli della biblioteca Casb in piazza Oberdan 4 si terrà la nuova proposta musicale dell’associazione UtReMi in onore del compositore maceratese Lino Liviabella. Questa volta sarà di scena il coro Lumos Vocal Ensemble diretto da Lorenzo Chiacchiera con musiche di Respighi, Dallapiccola, Liviabella.