Rogo sul terrazzo di una casa

Fiamme sul terrazzo di una casa di Porto Recanati, prende fuoco della carta. Il fumo ha causato danni pure dentro l’abitazione. È successo intorno alle 11 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. I pompieri si sono occupati sia di spegnere il rogo che di mettere in sicurezza l’abitazione. A causa dell’incendio ci sono stati danni per il fumo anche dentro l’appartamento con il fuoco penetrato da una finestra. Nessun problema di staticità per l’abitazione.