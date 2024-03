Nuovo intervento artistico all’interno del percorso museale “Vedo a Colori” in chiave di riqualificazione urbana. Il progetto, dopo aver coinvolto altri Istituti scolastici della città, entrerà per la prima volta all’Istituto comprensivo Via Tacito, con un’opera sul tema dell’inclusione, denominata: “Tutti diversamente capaci”. La realizzazione è curata dall’ideatore e direttore del progetto “Vedo a Colori” Giulio Vesprini, presidente dell’Associazione culturale Tabula Rasa che gestirà l’arrivo di un nuovo artista spagnolo.

«Un passo importante per l’Amministrazione poter far declinare l’arte urbana sulle tematiche sociali di inclusione e diverse abilità – ha detto l’assessore ai Servizi sciali e Istruzione Barbara Capponi – Stiamo lavorando a tutti i passi formali per rendere operativi i passaggi, rendendo così Civitanova sempre più bella con importanti contenuti veicolati in forma grafica e artistica. Grazie a Giulio Vesprini per la sua competenza e sensibilità, che hanno consentito di progettare insieme questa iniziativa». In particolare, l’intervento prevede la decorazione di due pareti della scuola secondaria di primo grado “Enrico Mestica” che saranno realizzate da un artista spagnolo esperto di tematiche sociali, che arriverà da Madrid. «Sono molto soddisfatto del lavoro messo in campo da parte di tutti – ha dichiarato Vesprini – Dopo 15 anni di arte urbana, toccheremo per la prima volta temi legati al sociale, alle politiche giovanili e alle disabilità. Per questo ringrazio l’assessore Capponi per aver contribuito allo sviluppo culturale di “Vedo a Colori” trattando tematiche importanti da veicolare nelle scuole della città»