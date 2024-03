È la foto di gruppo scattata ieri ad inizio mattinata che sostanzia il grande successo delle passeggiate nella storia organizzate dal Comune di Pieve Torina in collaborazione con Matteo Petracci. «Un record di partecipanti, con decine di persone provenienti da tutta la regione. Le buone idee risultano vincenti se capaci di fondere una modalità di turismo lento, consapevole, in grado di donare conoscenza e un territorio ricchissimo di bellezza, natura e testimonianze storiche». È soddisfatto il sindaco Alessandro Gentilucci per l’ottima riuscita di questa seconda tappa immersiva nella storia di Pieve Torina e dei suoi borghi, che ha avuto come punto nevralgico il castello di Capriglia, una delle rocche facenti parte del sistema difensivo dei duchi Da Varano.

«Stiamo costruendo percorsi di narrazione che recuperano la memoria del passato di queste terre – prosegue Gentilucci – Non si tratta dunque di semplici passeggiate nei boschi ma di camminate che ci aiutano ad affermare la nostra identità, ci fanno capire e vedere da un punto di vista differente i luoghi che abitiamo o frequentiamo». La passeggiata ha portato i partecipanti a scoprire anche l’antico borgo di Bazzano, oggi non più abitato, e le bontà tipiche della zona con una degustazione di formaggi, lenticchie e salumi. «In questo modo – conclude Gentilucci – offriamo al turista la possibilità di apprezzare le prelibatezze che la nostra terra produce e il lavoro di tante persone che, nonostante tutto, hanno deciso di rimanere e investire in quest’area ferita dal sisma, ma su cui stiamo gettando le basi per un nuovo futuro». Il prossimo appuntamento con i percorsi di storia, sempre a partecipazione gratuita e a numero limitato, sarà domenica 7 aprile per un viaggio alla scoperta delle tradizioni agropastorali. Per informazioni e prenotazioni: girastorieraccontiincammino@gmail.com