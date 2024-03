Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro in provincia.



Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nel settore informatico un/a sistemista informatico (cod. annuncio Conf 449). La risorsa si occuperà di progettazione, implementazione e assistenza di infrastrutture informatica in cloud, on-premises, ibride; di sicurezza informatica applicata al mondo Microsoft, Firewall e dispositivi secondari. Si richiedono precedenti esperienze nella mansione; Diploma di Istituto Tecnico a indirizzo informatico o Laurea in Informatica o affini. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda che opera nel settore metalmeccanico un/a addetto marketing (cod. annuncio Conf 450). La risorsa dovrà promuovere e commercializzare prodotti e servizi aziendali a clienti Italiani ed Esteri e, nel dettaglio, si occuperà di ricerche di mercato, dello sviluppo del prodotto, della determinazione del prezzo, della definizione della strategia promozionale e della distribuzione. Si richiedono: Ottima padronanza della lingua inglese e di un’altra lingua, preferibilmente spagnolo o tedesco; Precedenti esperienze nel ruolo; Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca infine per azienda che opera nel settore metalmeccanico un/a operaio metalmeccanico (cod. annuncio Conf 451) addetto alla foratura di componenti in acciaio e alla preparazione di minorie. Si richiedono precedenti esperienze nel settore; Diploma di Istituto Tecnico Industriale indirizzo meccanica; Ottime competenze nella lettura dei disegni tecnici. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Per gli annunci di Confindustria, inviare il cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY).

Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Negozio di abbigliamento cerca una commessa in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13004

Cooperativa cerca un/a cuoco/a e un/a aiuto cuoco/a part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13003

Farmacia cerca un/a farmacista part time in possesso della relativa abilitazione. Sede di lavoro: Sarnano. Rif.: 13002

Azienda settore impiantistica cerca un/a impiegato/a amministrativo/a. sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13001

Cooperativa cerca addetti all’accoglienza e vigilanza ambientale nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13000

Ristorante cerca un/a cuoco/a per il fine settimana. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12999

Ristorante cerca una lavapiatti e camerieri di sala per il fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12998

Associazione cerca laureati in lingue per accompagnamento gruppi turistici. Sede di lavoro: centro Italia. Rif.: 12997

Imprese edili cercano personale esperto e tecnici di cantiere. Sedi di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 12996

Azienda settore confezioni cerca cucitrici esperte, cucitrici a domicilio esperte, stiratrici con minima esperienza, apprendisti tagliatori di tessuti, apprendisti manutentori meccanici. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 12994

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).