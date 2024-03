Nell’anniversario della scomparsa di Carmelo Bene, il comune di Recanati ha organizzato la mostra “Nè di sospiri è degna la terra. Carmelo Bene/Giacomo Leopardi” in programma dal 13 aprile all’8 settembre, nella Torre del Borgo di Recanati. La mostra ricorderà il recital che Carmelo Bene tenne in piazza Giacomo Leopardi il 12 settembre del 1987 in diretta sulla Rai, in occasione di una programmazione di iniziative per il 150esimo anniversario della morte del poeta.

«Abbiamo voluto presentare oggi la nuova mostra in programma nella suggestiva Torre del Borgo per ricordare l’opera di Carmelo Bene nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa il 16 marzo del 2002 – ha detto il sindaco Antonio Bravi -. Un grande attore, regista, poeta e scrittore italiano che accettò di confrontarsi con i canti di Leopardi con la chiara premessa di dare “corpo” piuttosto che “voce e vocalizzo” ai versi del poeta. Grazie al lavoro dei curatori della mostra avremo il piacere di rivivere con le fotografie inedite e le immagini una delle più belle e intense letture dei canti leopardiani, una serata storica rimasta negli annali di Recanati e nel cuore dei tanti cittadini che erano presenti. A distanza di trentacinque anni da quella che riconosciamo come una tra le più eclatanti apparizioni pubbliche del celebre attore teatrale, va considerato che ogni traccia di tipo filmico, fotografico o comunque documentario, relativa all’evento, sembrava fino ad oggi essere andata perduta o quantomeno dimenticata.

Le fotografie del tutto inedite che verranno presentate, provengono dall’archivio privato dei fratelli Buschi e sono state stampate partendo dai provini e dai negativi originali di cui i due fotografi sono stati autori, su committenza del Comune, nel 1987 e custodi fino ad oggi». «Questa occasione ci offre la possibilità di rivivere o scoprire l’evento culturale che si è svolto nel 1987 attraverso fotografie – ha detto l’assessora alla cultura Rita Soccio –, video e documentazione che vengono esposti insieme per la prima volta. La performance, trasmessa in diretta nazionale, rappresentò un incontro unico tra l’attore e il poeta, dando vita a un’esperienza irripetibile. Ringraziamo coloro che hanno reso possibile questo progetto che arricchirà la nostra offerta culturale primaverile. Con l’inaugurazione imminente delle sale del Lotto e l’emozionante mostra dedicata a Carmelo Bene, ci stiamo preparando ad offrire un’accoglienza speciale ai turisti in arrivo».

Se l’intento di Bene fu quello di “deteatralizzare” la lettura dei Canti, quello dei curatori dell’esposizione, Andrea Balietti e Claudio Fazzini è invece di evidenziare il potere cinematografico della mostra e delle immagini viventi che in essa muovono. «Creiamo un immaginario ponte a-temporale/spaziale, da Bologna nell’81 a Recanati nell’87, da Dante a Leopardi, per una delle Apparizioni in assoluto più suggestive della “Voce” per eccellenza del panorama italiano (e non solo), Carmelo Bene. E del suo personalissimo “incontro” con Giacomo Leopardi e la città di Recanati – hanno spiegato i curatori – un evento a suo tempo memorabile, che dal prossimo 13 aprile rivivrà nell’imponente Torre del Borgo». La cerimonia inaugurale si terrà il 13 aprile, con la presentazione del libro “Si può solo dire nulla”, a cura di Luca Buoncristiano e Federico Primosig alle 17 al museo di Villa Colloredo Mels, a seguire alle 19 verrà inaugurata la mostra nella suggestiva location della Torre del Borgo. «Siamo certi che questa mostra, come quella di Hugo Pratt terminata a gennaio, possa rappresentare un ulteriore motivo di attrazione e vanto per i musei civici recanatesi, e la Torre del Borgo» ha detto Luigi Petruzzellis, responsabile del circuito museale “Infinito Recanati”. L’esposizione organizzata dal Comune è prodotta da Sistema Museo Business Unit l’Orologio Soc. Coop.