Successo per la terza edizione del Premio Silvia Rossi: Rosaria Del Balzo Ruiti premiata per il suo impegno esemplare con la Croce Rossa di Macerata. La serata di giovedì nella sede storica del Rotary Club di Macerata “Matteo Ricci”, il ristorante “Le Case”, ha visto un trionfo di riconoscimenti e gratitudine. Il premio è stato conferito da Sabrina Morresi, presidente del club.



«Quest’anno, più che mai – scrive l’associazione – abbiamo voluto sottolineare e celebrare l’impegno straordinario di Rosaria Del Balzo Ruiti nel servizio alla comunità, incarnando gli ideali di altruismo e dedizione che caratterizzano il Rotary Club. Da anni guida la Croce Rossa di Macerata con una passione indomabile, dedicandosi con generosità e compassione alle attività di servizio, assistenza e volontariato. Il suo impegno instancabile ha toccato la vita di innumerevoli persone, portando conforto e speranza nelle situazioni più difficili».

Il premio è stato consegnato alla presenza delle autorità tra cui la prefetto di Macerata Isabella Fusiello, il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del Tribunale Paolo Vadalà, la dirigente della Digos della questura di Macerata, Maria Nicoletta Pascucci, il comandante provinciale dei carabinieri, Nicola Candido, il tenente colonnello Francesco Mirarchi della guardia di finanza, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Mauro Caprarelli, il comandante della polizia locale, Danilo dora, il direttore generale della Ast Marco Ricci e numerosi soci del club.

«In totale- continua l’associazione – circa 100 persone si sono riunite per applaudire il merito e l’eredità della nostra cara amica Silvia attraverso la famiglia Rossi, con la presenza commovente dei genitori e del fratello della nostra indimenticabile socia, a cui è dedicato questo prestigioso premio. Il Rotary Club di Macerata “Matteo Ricci” ha voluto riconoscere il contributo di Rosaria Del Balzo Ruiti e di celebrare l’eredità di Silvia Rossi attraverso il Premio che porta il suo nome. Questo evento non solo celebra il passato, ma alimenta anche la speranza per un futuro luminoso, in cui l’altruismo e la dedizione continuino a illuminare il cammino della nostra comunità».