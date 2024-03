Costruire un’alternativa alla coalizione guidata dalla sindaca Cecilia Cesetti che ha governato negli ultimi cinque anni. Questo l’obiettivo della riunione che si è svolta ieri sera nei locali dell’Autopalace, che ha visto un’ottima partecipazione di cittadini.

Coordinati dalla moderatrice Chiara Perticarari, si sono susseguiti gli interventi di Marco Petrelli (consigliere comunale di Mogliano 313 e candidato sindaco nel 2019), Corrado Nardi (anch’esso consigliere comunale di opposizione), Massimo Candria, Walter Giuli e Fabrizio Luchetti che hanno illustrato la necessità di dar vita ad un comitato elettorale cittadino «che con spirito civico lasci da parte logiche partitiche e di gruppo, per porsi al servizio dei cittadini – hanno rimarcato – è il momento di unire le forze per una proposta alternativa vincente, che riporti i cittadini ad essere protagonisti del loro futuro, superando l’attuale condizione di un paese diviso, con le persone che sono escluse dalle scelte fondamentali che li riguarda».

Domani alle 17,30 verrà inaugurata la sede del comitato in viale XX Settembre 23. «Tutti i moglianesi che hanno a cuore le sorti del loro paese sono invitati a partecipare per far germogliare una lista elettorale basata su competenza, serietà ed onestà». Per ora, nessun nome per il candidato sindaco di questo nuovo soggetto politico: d’altro canto, nemmeno Cesetti ha sciolto la sua riserva su un’eventuale ricandidatura.