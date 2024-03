Incidente in A14 a Porto Recanati (al confine con Loreto) in direzione sud: tre feriti, il più grave portato a Torrette con l’eliambulanza. E’ successo intorno alle 10,45.

A rimanere coinvolti sono stati un’auto e una moto che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrate sulla carreggiava in direzione sud. In sella alla moto si trovava un 60enne di Ancona. A causa dell’impatto con la vettura è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto.

Allertato il 112, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e l’eliambulanza alzatasi in volo da Torrette e atterrata in un campo poco lontano dall’arteria autostradale. A soccorrere gli occupanti dell’auto, un uomo e una donna, i sanitari della Croce Verde di Civitanova. A riportare le conseguenze più serie è stato il motociclista. Medicato sul posto, una volta stabilizzate le condizioni è stato portato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Non è in pericolo di vita.

Gli occupanti della vettura, un uomo e una donna, sono invece stati accompagnati, non gravi, al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

Al momento è ancora registrata una coda di un chilometro per il recupero dei mezzi rimasti coinvolti nell’incidente.

(Ultimo aggiornamento delle 11,51)