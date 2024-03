Saranno presentati venerdì prossimo (alle 18,45) al Caffè del Teatro Cerolini di Civitanova Alta i libri “La verità sul dossier mafia-appalti” del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno e “Ho difeso la Repubblica – Come il processo Trattativa non ha cambiato la storia d’Italia” di Basilio Milio, alla presenza degli autori.

Un ritorno a Civitanova per Mori e De Donno, già diverse volte ospiti in città per parlare di mafia, loro che sono stati dei protagonisti della lotta all’associazione a delinquere negli anni più duri e dolorosi di quella battaglia. Lo scorso novembre, peraltro, sono stati entrambi assolti dall’accusa di essere stati coinvolti nella presunta trattativa Stato-mafia. Milio, invece, è un avvocato penalista palermitano, che ha difeso Mori nel lungo processo conclusosi qualche mese fa. Tre protagonisti di una delle pagine più controverse della storia recente italiana, a disposizione del pubblico per domande, curiosità e approfondimenti.