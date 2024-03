A 80 anni dalla strage di Montalto ad opera dei nazifascisti, il 22 marzo a Belforte ci saranno due eventi commemorativi legati ad un testo teatrale. Un modo per ricordare a tutti l’atrocità della guerra, stimolare la riflessione sul valore della pace, rendere consapevoli i giovani di una storia che, seppur lontana, è di una attualità preoccupante. La Biblioteca “Mario Ciocchetti” e l’amministrazione comunale di Belforte hanno organizzato due eventi dal titolo “Quando si spegnerà la luce” monologo di Benedetto Mortola vincitore dell’edizione 2008 del Premio Oreste Calabresi riservato ai testi teatrali inediti istituita per il 70esimo anniversario delle leggi razziali.

L’autore del testo scrive: “Sara è una signora anziana che quando era poco più di una bambina è passata attraverso l’orrore di un lager nazista ed è sopravvissuta ed ora racconta la sua esperienza di quando non era più Sara, ma un numero. Racconta perché è l’unica cosa che resta da fare, perché non si perda il ricordo di quello che è successo e il senso di colpa per essere sopravvissuta ai suoi compagni che non ce l’hanno fatta”. Sara rappresenta tutti coloro che sono sopravvissuti ai lager e hanno potuto raccontare e far conoscere le atrocità subite. Mortola scrive il suo testo sul racconto di una anziana partigiana di Genova sopravvissuta al campo di concentramento. La rappresentazione sarà presentata ai ragazzi della scuola media, nella biblioteca, il 22 marzo alle 11,30, mentre per il pubblico la rappresentazione, nel medesimo giorno, è prevista alle 21,15 (ingresso gratuito). Interprete del monologo Lucia Marchesini, componente della Compagnia Ctr di Macerata. Accompagnamento musicale di Giulio Marchesini.