Sabato 23 marzo 2024 alle 21 al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza (Piazza della Libertà, 25) una serata di divertimento e solidarietà. Il gruppo teatrale Giovanni Ginobili di Petriolo mette in scena la commedia musicale in due atti “Un borgo da favola”.

La compagnia vanta 42 anni di attività e ha portato in scena 30 spettacoli teatrali per oltre 500 rappresentazioni. Ha saputo coinvolgere più di 250 cittadini di Petriolo nella rappresentazione divenendo non solo un punto d’incontro tra generazioni, ma un riferimento culturale del nostro territorio sia per la qualità degli spettacoli che per il confronto operato tra i testi della nostra tradizione e le innovazioni contemporanee.

Liberamente ispirata alla fiaba di Cappuccetto rosso, la commedia musicale Un borgo da favola si diletta a curiosare in un borgo, vicino ad un bosco, dove la protagonista trascorre i suoi giorni insieme a tutti gli abitanti in attesa della Festa dei fiori. Una storia a lieto fine? Per saperlo devi avere il coraggio di entrare nel bosco e soprattutto acquistare il biglietto (Prenotazioni Giulio Pantanetti 333 6527979). Lo spettacolo è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Pollenza, che ha messo a disposizione il teatro, alla società sportiva dilettantistica Juvenilia, che ha curato l’organizzazione, al sostegno di Avulss Pollenza e di Aisla. L’incasso della serata sarà devoluto ad Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) a sostegno delle persone malate.