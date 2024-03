Una “Settimana dell’inclusione” a testimonianza di anni di lavoro e di attività continuative di studio, ricerca e innovazione nel campo. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel Rettorato dell’Università di Macerata. «Lavoriamo a tutto campo – ha detto il rettore John McCourt – per un territorio inclusivo e utilizziamo questa settimana per comunicare all’esterno le nostre tante attività con un programma ricchissimo. E’ un evento in presenza che fa capire quante opportunità ha una città universitaria».

Il ricco programma della settimana, presentato nel dettaglio dalla delegata all’inclusione Noemi Del Bianco, prevede tra l’altro l’inaugurazione del Soci@lab, uno spazio fisico e virtuale di disseminazione e comunicazione, uno spazio condiviso di visibilità per le attività della terza missione sia per la comunità accademica sia per i cittadini. Ci saranno poi film, incontri, talk, lezioni aperte e laboratori tecnologici. Hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare le pro rettrici Natascia Mattucci e Catia Giaconi. Hanno partecipato alla presentazione anche Simone Capellini dell’Università Estadual Paulista come componente del comitato scientifico e al direttore generale Domenico Panetta.

“La settimana dell’inclusione” organizzata dall’Università di Macerata con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Società Italiana di Pedagogia Speciale e la Fondazione Marche Cultura si svolgerà da lunedì 18 fino sabato 23 marzo. La manifestazione, alla sua settima edizione, rappresenta un’occasione di condivisione pubblica per riflettere sull’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la ricerca e l’innovazione. Previsti oltre 30 appuntamenti per sei giorni di convegni, laboratori tecnologici, film, presentazione di libri e talk radiofonici. L’immagine stessa dell’evento parla di inclusione, grazie alle opere realizzate dagli artisti, con disturbo dello spettro autistico e non, dell’Associazione di promozione sociale Ultrablu utilizzate per manifesti, brochure e gadget.

Arriva al suo settimo anno anche il Premio Inclusione 3.0, che per questa edizione si svolgerà nel pomeriggio di sabato 23 marzo dalle 14 alle 18 al teatro Lauro Rossi: un’occasione per valorizzare realtà che mettono in pratica percorsi e progetti di inclusione. Un punto di riferimento, ormai, che vede una partecipazione crescente: per questa edizione sono giunte 73 domande, 23 saranno i premiati, di cui 4 premi speciali e 1 del pubblico. Durante la settimana saranno proposti i laboratori interattivi di InclusiveL@b, organizzato dal Centro di ricerca in didattica, disabilità e inclusione e tecnologie educative TIncTec, luogo di incontro tra docenti, professionisti del territorio e studiosi per promuovere la ricerca di dispositivi, pratiche didattiche ed educative innovative, inclusive e sostenibili.

IL PROGRAMMA – Si parte lunedì 18 con i primi appuntamenti. Per l’occasione alle 12 sarà inaugurato il Social@b nelle vetrine di via Gramsci 29 sotto il palazzo degli studi. Il pomeriggio alle 18 al Polo Bertelli sarà inaugurata una mostra di tele artistiche realizzate da ragazzi con disabilità del Liceo Cantalamessa. Martedì 19 marzo alle 21,30 al Cinema Italia sarà proiettato “Nata per te” il film di Fabio Mollo ispirato alla storia di Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli e papà di Alba, bimba con sindrome di down, primo caso in Italia di affido e poi adozione a un single. Interverranno lo stesso Trapanese insieme a Gianluca Amatori dell’Università Europea di Roma. Le giornate successive prevedono incontri, presentazioni di libri e seminari interdisciplinari proposti dai Dipartimenti e aperti al pubblico per analizzare la didattica e la ricerca inclusiva da più punti di vista: le tutele giuridiche; le opportunità offerte da musica, danza, sport e arte; l’autonomia in ambito scolastico; il mercato del lavoro; le esperienze in contesti limite come Africa e Medio Oriente. Non mancheranno confronti con studiosi ed esperti nazionali e internazionali da Brasile, Mozambico, Regno Unito e Stati Uniti.

La web radio UniMc Radio RUM propone “L’Escluso”, un programma che si occupa di tematiche di impatto sociale e di storie di vita, esemplari delle possibili strade che possono essere aperte da sport, lavoro, studio, amicizia, associazionismo, famiglia e amore. In onda tutte le sere della settimana, dalle 20 alle 22 su radio.unimc.it.

Il programma completo è su unimc.it/unimcforinclusion.

