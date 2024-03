Una nuova occasione per molti giovani di incontrare professionisti dell’orientamento e ricevere consulenze gratuite. Si tratta del “Career day Neet” in programma martedì 19 marzo, dalle 10, alla Galleria degli Antichi Forni. L’iniziativa rientra tra le attività di informazione che il Comune di Macerata ha avviato all’interno dell’Informagiovani attraverso lo sportello di Orientamento attivato grazie al progetto Neet.Less che contempla una serie di interventi finalizzata all’emersione dei Neet, ovvero giovani tra i 14 e 35 anni di età che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione.

«Le attività dello sportello – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli – sono partite a metà gennaio e a oggi hanno coinvolto circa una quindicina di ragazzi e ragazze che tramite l’Informagiovani, sono state poi indirizzate ai servizi di orientamento specialistico. Una opportunità che arricchisce ed aumenta la qualità dei servizi offerti ai giovani del territorio grazie ad un progetto che ha tra i suoi obiettivi quello di offrire strumenti ed occasioni per sviluppare le proprie competenze ed aspirazioni».

Il Career Day si inserisce in questo percorso e nella giornata del 19 marzo prevede laboratori sulla corretta compilazione del curriculum, sulla gestione di un colloquio di lavoro, sulla ricerca attiva del lavoro e un laboratorio di analisi skills incentrate sulla ricerca dei punti di forza e punti di debolezza. Tutte le attività sono gestite da professionisti de Il Faro e di Gi.Group azienda leader nelle politiche attive del lavoro. L’accesso ai laboratori è gratuito. È possibile iscriversi attraverso il QRcode o scrivendo a Beatrice Pini, e-mail: beatrice.pini@ilfarosociale.it . Il progetto Neet.Less è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021.