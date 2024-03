Montecassiano in festa per il patrono

Iniziano oggi a Montecassiano gli appuntamenti per festeggiare il patrono San Giuseppe. Accanto ai festeggiamenti religiosi infatti ci sono manifestazioni civili che vanno dallo sport alle letture fino alla musica. Il primo appuntamento è con “Scrittura e territorio” organizzato dal circolo culturale Scaramuccia questa sera alle 21.15 alla biblioteca Romano Giorgi. Saranno presenti Matteo Bonvecchi (“Come terra ferma”) e Fiorenzo Bordi (“Il canto del mare”).

Domenica invece prenderà il via il 63° Gran premio San Giuseppe organizzato dal Velo Club di Montecassiano, la gara nazionale di ciclismo per élite e under 23 coinvolgerà 32 formazioni per un percorso di 162 chilometri. Alle 17 all’arrivo della corsa in viale Italia ci sarà la premiazione dei ciclisti. Martedì invece in occasione dei festeggiamenti religiosi del patrono, alle 19 sarà celebrata la santa messa nella chiesa collegiata Santa Maria Assunta accompagnata dalla corale P. Giorgi. A seguire la processione per le vie del centro storico con la statua del santo, con la presenza delle confraternite, delle autorità cittadine e della banda musicale P. Giorgi. La chiusura avverrà in piazza Unità d’Italia. Rientra nelle manifestazioni civili anche “Un tuffo nel passato” il concerto della banda filarmonica culturale P. Giorgi organizzato per sabato 23 marzo alle 21.15 alla collegiata.