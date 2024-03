Si è conclusa con grande successo la partecipazione delle società del gruppo Comet, tra cui la RemaTarlazzi, alla fiera Key Energy di Rimini, tenutasi dal 28 febbraio al 1 marzo. L’evento, punto di riferimento europeo per le energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, ha visto la presenza di un folto pubblico di operatori del settore, tecnici e appassionati.

Lo stand del gruppo Comet ha richiamato l’attenzione dei visitatori grazie all’esposizione di prodotti e soluzioni all’avanguardia per la produzione e l’utilizzo efficiente dell’energia. Tra le novità presentate, hanno riscosso particolare interesse i sistemi fotovoltaici di ultima generazione, le innovative soluzioni per l’accumulo dell’energia e le tecnologie per la domotica e la building automation.

La partecipazione di RemaTarlazzi a Key Energy conferma l’impegno concreto dell’azienda verso un futuro energetico più sostenibile. L’azienda, da sempre attenta alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze del mercato, offre ai propri clienti una gamma completa di prodotti e servizi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, l’efficientamento energetico e la domotica. Lo staff di RemaTarlazzi, composto da tecnici commerciali altamente qualificati, è stato a disposizione dei visitatori per fornire consulenze personalizzate e rispondere a tutte le domande relative ai prodotti e alle soluzioni esposte. La fiera Key Energy è stata per RemaTarlazzi gruppo Comet un’importante occasione di crescita e confronto con i principali player del settore energetico. L’azienda ha avuto modo di stringere nuove partnership e consolidare i rapporti con i propri clienti, confermandosi un punto di riferimento nel panorama italiano per l’innovazione e la qualità.

Con la sua partecipazione a Key Energy, RemaTarlazzi ha dimostrato ancora una volta di essere un’azienda all’avanguardia nel settore energetico. L’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, la competenza del team di esperti e l’attenzione alle esigenze del cliente fanno di RemaTarlazzi un partner affidabile per la realizzazione di un futuro energetico più sostenibile.

(promoredazionale)