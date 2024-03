Il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza che modificherà temporaneamente la viabilità nella frazione di Sforzacosta in occasione dei festeggiamenti di san Giuseppe in programma fino a domenica 17 marzo.

Il provvedimento prevede per l’installazione parco divertimenti: divieto di sosta con rimozione forzata in via Natali, nel piazzale antistante i civici 220/224, valido fino alle 20 del 19 marzo. In occasione della Fiera di San Giuseppe, domenica 17 marzo dalle 5 del mattino alle ore 22 divieto di sosta con rimozione forzata in Borgo Sforzacosta, nel tratto compreso tra via Liviabella e via Picena;

in via Picena, tratto compreso tra via Liviabella e Borgo Sforzacosta, in via Natali (comprese piazzette e aree di parcheggio laterali), in via Liviabella (anche nel tratto antistante i civici 22/24); divieto di transito, eccetto veicoli degli operatori commerciali titolari di posteggio, in tutta l’area destinata alla fiera in via Natali e via Liviabella; direzione obbligatoria dritto in via Picena e in Borgo Sforzacosta, per le varie direttrici di marcia; doppio senso di circolazione in Borgo Sforzacosta; dare precedenza, per i veicoli che, provenienti da via Picena (SP78), si immettono in Borgo Sforzacosta; direzione obbligatoria destra per i veicoli che, provenienti da via Peranda, si immettono su via Picena (SP 78) e direzione obbligatoria a destra, per i veicoli che, provenienti da via Peranda, si immettono su via Liviabella.

Infine l’ordinanza prevede il divieto di accesso sulla strada Picena SS 78 per tutti i veicoli che circolano in borgo Sforzacosta provenienti sia da Macerata cha da Casette Verdini eccetto veicoli forze dell’ordine, di soccorso in emergenza, residenti in via Peranda e nel primo tratto di via Liviabella. Il percorso alternativo per raggiungere la SS 77 è: per la direzione Foligno frazione Casette Verdini, per la direzione Civitanova frazione Piediripa.