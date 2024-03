Accusata di resistenza ai carabinieri, assolta in Corte d’appello una 51enne di Potenza Picena. La donna in primo grado era stata condannata a 2 mesi e 20 giorni al tribunale di Macerata. I fatti contestati erano avvenuti a Porto Recanati. Secondo l’accusa la donna avrebbe aggredito l’allora comandante della stazione dei carabinieri di Porto Recanati (era il 29 agosto del 2020). Il militare era intervenuto vedendo la donna in stato di agitazione e una pattuglia della polizia locale. Secondo l’accusa quando le erano state chieste le generalità lei si sarebbe rifiutata di fornirle e avrebbe detto «io non vi do un c…, non ti conosco, maresciallo sei una testa di c…» e si sarebbe scagliata contro il comandante della stazione cercando di colpirlo con un calcio. La donna avrebbe inoltre fatto resistenza mentre il comandante cercava di portarla in caserma ed entrambi sarebbero poi caduti a terra (il militare aveva riportato una frattura al braccio con prognosi di 40 giorni). Dopo la sentenza di primo grado, il legale della 51enne, l’avvocato Caterina Francia, ha fatto appello. I giudici del secondo grado le hanno dato ragione: assolta perché il fatto non sussiste.