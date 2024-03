Incidente in A14, coinvolte due auto. E’ successo intorno alle 17 lungo il tratto Ancona Sud-Porto Recanati, direzione Taranto. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia autostradale. Due le persone ferite, non in maniera grave, che sono state trasferite in ospedale. La viabilità è tornata alla normalità dopo circa un’ora. Subito dopo l’incidente si era formato un chilometro di coda. del 118 e dei vigili del fuoco.

(aggiornamento alle 18)