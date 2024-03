Il gruppo “Saturday for palestine-Spiragli di Speranza” organizza per sabato 16 marzo alcune attività di sensibilizzazione per richiedere il cessate il fuoco, l’assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello Stato di Palestina.

«A Recanati verrà organizzato un banchetto in piazza Leopardi, dalle 11 alle 12, a Civitanova si svolgerà un flash mob dalle 11 alle 12, angolo corso Dalmazia/vialetto nord piazza XX settembre, a Porto Recanati si svolgerà un sit-in in Piazza Brancondi dalle 17 alle 19 – fanno sapere gli organizzatori -. La tragedia che si sta svolgendo sotto in nostri occhi a Gaza suscita nelle nostre coscienze dolore e sgomento. Alle decine di migliaia di uccisi dalle operazioni militari israeliane, per la maggior parte donne e bambini, si aggiungono le immani sofferenze prodotte dalla mancanza prodotta intenzionalmente di beni essenziali (acqua, cibo, energia elettrica e carburante) e la distruzione del sistema di assistenza sanitaria – concludono -. Secondo prestigiose istituzioni internazionali nei prossimi mesi moriranno 85mila persone a causa di traumi non curati, malattie e trattamenti non ricevuti. Già oggi sono in corso epidemie e le persone hanno iniziato a morire di fame. È perciò urgente che ciascuno faccia sentire la propria voce. Invitiamo tutti a partecipare».