Picchiato con calci e pugni in pieno giorno su corso Umberto I, a Civitanova. Un 23enne di origine egiziana è stato malmenato oggi pomeriggio all’angolo fra corso Umberto I e via Zara. Erano circa le 16 quando due persone, coetanee, si sono accanite sul ragazzo per motivi da chiarire e gli hanno sferrato pugni e calci. Il ragazzo si è accasciato ed è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce verde e anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che hanno raccolto la testimonianza del giovane. Il 23enne è stato poi condotto al pronto soccorso per accertamenti, aveva ematomi e ferite al volto. Le sue condizioni non sono gravi.

(l. b.)