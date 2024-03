Atti osceni vicino a luoghi frequentati da minori, ciclista patteggia 4 mesi. L’uomo, un 50enne di Loreto, è finito sotto accusa al tribunale di Macerata. I fatti che gli venivano contestati sarebbero avvenuto a Porto Recanati il primo agosto del 2020. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, l’uomo quel giorno stava percorrendo in bici via Del Mare in sella alla sua bici. Secondo l’accusa mentre si trovava «nelle immediate vicinanze» di luoghi che sono frequentati da minori si sarebbe abbassato il costume e avrebbe compiuto atti di autoerotismo. Il 50enne, difeso dall’avvocato Manolo Torresi, ha patteggiato 4 mesi dal giudice Roberto Evangelisti.

(Gian. Gin.)