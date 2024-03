E’ morto all’età di 87 anni Angelo Meschini, storico barista del bar in via Molise a Civitanova. Era molto conosciuto specie nel quartiere San Gabriele, per 50 anni ha lavorato nel pubblico esercizio, apprezzato e benvoluto da tutti.

Il funerale si è svolto questa mattina nella chiesa di San Gabriele. Lascia la moglie Silvana, le figlie Roberta e Monica con i generi Venanzo e Andrea, la nipote Sofia con Giuseppe, il pronipote Giovanni, le sorelle Onorina e Cesira, e i tanti amici e conoscenti che ne hanno apprezzato la disponibilità e gentilezza.