È stato inaugurato oggi, a Montecassiano, l’ortofrutteto solidale realizzato presso uno dei terreni dell’azienda agricola “Terra d’Incontro”, centro di educazione al lavoro della cooperativa sociale La Fraternità. L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di Estra, come misura di responsabilità sociale di impresa, con il supporto tecnico di AzzeroCO2 nell’ambito della campagna “Ortofrutteto solidale diffuso”, promossa da Legambiente e AzzeroCO2. Nel terreno dell’azienda agricola sono stati messi a dimora 120 alberi da frutto, tra i quali albicocchi, peschi e susini, seguendo i principi dell’agricoltura sostenibile. «Un progetto nato con l’obiettivo di unire la sostenibilità ambientale al sostegno delle persone fragili, promuovendo l’inclusione sociale e offrendo opportunità di lavoro e formazione a coloro che ne hanno bisogno».

All’inaugurazione sono intervenuti, Francesco Pieia amministratore delegato di Estra Prometeo, Valentino Prudentino, responsabile sede operativa della cooperativa La Fraternità, Katia Acciarresi, vicesindaca di Montecassiano, Barbara Vecchi, assessora all’Ambiente e Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2. «L’iniziativa, oltre a promuovere la biodiversità locale – spiegano gli organizzatori – ha un importante valore sociale poiché al progetto hanno contribuito persone in situazioni di fragilità, che sono state attivamente inserite nel gruppo di lavoro. La Cooperativa sociale La Fraternità dal 1992 è infatti al fianco di chi vive in condizione di disagio e attraverso l’azienda agricola Terra d’Incontro opera per dare fiducia e un’occupazione a persone con disabilità e ad individui a rischio di esclusione sociale.

«Nella fatica quotidiana del lavoro, con la schiena a pezzi e i sorrisi stanchi, cerchiamo di squarciare la superficie di un tempo sempre più incalzante e incurante della relazione. Cerchiamo di unire orizzonti solo apparentemente lontani, sostenibilità economica, ambientale e relazionale – ha dichiarato Prudentino – Siamo terra di incontro, di Fraternità e preghiera e questo nuovo frutteto rappresenterà uno strumento in più per garantire l’immagine di un futuro più sostenibile e più umano».

Il lavoro svolto nel frutteto consentirà a coloro che vi partecipano di acquisire nel tempo competenze professionali spendibili in ambito lavorativo. L’esperienza maturata, inoltre, sarà utile per favorire l’autonomia personale e supportare i percorsi verso l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso presso la struttura.

«E’ per noi un onore – afferma Pieia – proseguire la collaborazione con AzzeroCO2 e Legambiente. Dopo gli interventi di forestazione realizzati nell’ambito della campagna Mosaico Verde, sosteniamo con orgoglio questa nuova iniziativa che testimonia la grande attenzione prestata dal Gruppo all’ambiente, alla tutela della biodiversità e all’inclusione sociale. Questo progetto è particolarmente significativo perché promuove l’integrazione delle persone più fragili attraverso l’educazione e il lavoro ed è uno straordinario esempio di come aziende, associazioni e realtà locali possano lavorare insieme per restituire nuovo valore al territorio».

«L’amministrazione comunale di Montecassiano è molto felice di questa iniziativa di agricoltura sociale, in cui si uniscono solidarietà e sostenibilità. La terra da sempre offre l’occasione di inclusione sociale soprattutto per i più svantaggiati e ci aiuta a riscoprire l’importanza della costruzione di una comunità inclusiva – ha dichiarato Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano -. Ringrazio l’azienda agricola “Terra d’Incontro” e la cooperativa “La Fraternità” per il loro lavoro di accoglienza così come ringrazio Estra, AzzeroCO2 e Legambiente per aver promosso e realizzato questo intervento».

«L’ortofrutteto realizzato a Montecassiano rappresenta pienamente la filosofia di economia civile che cerchiamo di promuovere insieme ai nostri partner. Con Estra portiamo avanti da diversi anni una solida collaborazione e il progetto realizzato grazie al loro impegno presso Terra d’Incontro persegue i principi ecologici, attraverso la creazione di un nuovo frutteto, ma anche quelli dell’inclusione sociale perché favorisce l’inserimento lavorativo di persone fragili- ha dichiarato Scollato – Ringraziamo la Cooperativa La Fraternità per il prezioso lavoro che svolgono a supporto delle categorie più deboli. Progetti come questo dimostrano come si possano coniugare tutela dell’ambiente e solidarietà, generando un impatto positivo sulla comunità e sul territorio».