“Up.eritivo” è un format pensato da Ilaria Barbotti, digital Pr marchigiana online dal 2007, per favorire l’incontro e il confronto tra gli esperti freelance del mondo della comunicazione digitale come creator, giornalisti, fotografi, videomaker, social media manager, copy, web designer con le imprese del centro Italia.

La Cna è partner istituzionale dell’evento e sarà rappresentata dalla presidente Cna Turismo Marche Emanuela Leli. L’incontro, in programma il 14 marzo alle 18,30 al lounge bar Guido 1970 di Porto Recanati, verterà di food & beverage e di come comunicare e raccontare questo importante settore, ricco di eccellenze italiane. Ne parleranno insieme ad Ilaria Barbotti, Samuela Conti e Riccardo Mordenti, entrambi noti freelance food photographer marchigiani che lavorano per noti brand locali e nazionali.

L’ideatrice spiega le ambiziose finalità che si pone con questa originale iniziativa: «Uscire dalla propria bolla ristretta di contatti e di pensiero di cui spesso siamo vittime e aprirsi ad un networking reale e fattivo tra professionisti marchigiani. Un qualcosa che spesso manca e di cui i freelance, ma anche il mondo delle imprese, necessitano. Up.Eritivo- tiene a precisare l’organizzatrice – è un evento no profit e senza fini di lucro, supportato dalla Cna che ringrazio, ed è totalmente gratuito, su prenotazione, rivolto a freelance digitali e della comunicazione e aziende marchigiane di ogni settore, è soprattutto free, non si paga nulla, neanche da bere».