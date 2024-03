Buone notizie per chi ha necessità di anticipare la richiesta di passaporto e ha già fissato l’appuntamento nell’agenda online. La questura di Macerata infatti ha aperto alcuni slot di date e orari per rispondere alle esigenze di quei cittadini che hanno necessità di viaggiare e sono sprovvisti di passaporto.

Per ottenerlo si possono seguire le seguenti modalità operative. Coloro che hanno già fissato un appuntamento sull’agenda online per i prossimi mesi, ma che per particolari esigenze abbiano necessità di anticiparlo, potranno recarsi senza ulteriori modalità nelle seguenti date alla questura di Macerata e il commissariato di Civitanova (in base a dove è stato fissato l’appuntamento da agenda online) il 16 marzo (dalle 9 alle 14 chi ha un cognome dalla A alle E e dalle 14 alle 19 chi ha un cognome che inizia con la lettera F fino alla L); il 17 marzo (dalle 9 alle 14 cognome dalla lettera A alla E e dalle 14 alle 19 cognomi dalla F alla L).

Nelle successive date invece del 23 marzo, 29 marzo, 4 aprile, 10 aprile, 16 aprile, 22 aprile e 27 aprile potranno presentarsi agli sportelli con orario 9-14 chi ha un cognome dalla A alla L e dalle 14 alle 19 cognomi dalla M alla Z.

La Questura ricorda che occorre presentarsi con il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni); un documento di riconoscimento valido ed anche quello dei genitori in caso di richiedente minore e portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento, 2 foto tessera identiche e recenti uso passaporto, la ricevuta del pagamento a mezzo c/c di 42,50 euro per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà essere scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”; un contrassegno amministrativo per passaporto da 73,50 euro (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio), il vecchio passaporto per chi ne era già titolare, anche se scaduto (in caso di smarrimento/furto è richiesta la relativa denuncia).

Inoltre nella giornata di venerdì 15 marzo, dalle 9 alle 18.30 lo sportello dell’ufficio passaporti della questura di Macerata resterà aperto, in via straordinaria, esclusivamente per la consegna dei passaporti per i quali è stata presentata richiesta al predetto ufficio fino al 13 marzo 2024. Gli utenti sono invitati a presentarsi per il ritiro del documento senza appuntamento, anche per conto di terze persone purché muniti di delega corredata dalla copia di un documento di identità del delegante.