di Andrea Cesca

La Recanatese perde lo scontro diretto con il Sestri Levante e si allontana dalla zona salvezza. I leopardiani giocano una buona partita per un’ora, Melchiorri e compagni danno l’impressione di poter tentare il colpaccio, ma dopo le sostituzioni di Peretti e Raparo incassano due reti nell’arco di dieci minuti. Apre le marcature Candiano, la bestia nera della Recanatese, autore di una doppietta nel match di andata, chiude i conti Oliana con un colpo di testa.

Il Sestri Levante scavalca Ancona e Vis Pesaro e si tira fuori dalla zona playout dove rimane ancorata la squadra di Filippi. La strada verso la salvezza si fa nuovamente in salita per Sbaffo e compagni a sette giornate dal termine della stagione regolare, l’undici ligure (che è in vantaggio negli scontri diretti) ha quattro punti in più, la Spal è avanti di cinque lunghezze. Domenica prossima nella trasferta di Olbia bisognerà fare di tutto e di più per tornare a casa con un risultato positivo per non correre il rischio di rimettere in gioco la formazione sarda.

Lo stadio “Silvio Piola” di Vercelli ospita lo scontro salvezza fra Sestri Levante e Recanatese, di fronte le squadre con il budget più basso di Serie C, chi vince fa un passo importante verso la salvezza. Sette irriducibili tifosi leopardiani si mettono sulle spalle undici ore di viaggio e oltre mille chilometri di strada per stare vicini alla squadra del cuore in una delle trasferte più lunghe della stagione. I giallorossi cercano il terzo acuto della gestione Filippi, torna a disposizione Carpani ma sono assenti lo squalificato Morrone e gli infortunati Manè, Egharevba, Gomez, Ahmetaj e Mazia. La matricola ligure in attesa dei lavori di adeguamento al proprio stadio, il “Giuseppe Sivori”, è al gran completo. Filippi non cambia modulo, il 3-4-2-1, rispetto alla partita giocata e vinta con il Pescara nell’undici titolare esce Morrone ed entra Carpani.

Il Sestri Levante prova a fare subito sul serio, al 12’ dribbling a rientrare di Forte ai danni di Raimo, il destro a giro del bomber rossoblu colpisce il palo e torna in campo. E’ una fiammata perché la Recanatese comincia a prendere campo e al 14’ impegna Anacoura con un tiro cross di Melchiorri dalla linea di fondo, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il sinistro di Longobardi termina fuori. Melchiorri sta bene e si vede, il Cigno di Treia al 29’ va vicino al gol: cross di Longobardi dalla sinistra, Sbaffo prolunga di testa, sul secondo palo Melchiorri anticipa l’avversario ma alza la mira. Anche Lipari sembra in fiducia, al 33’ la percussione per vie centrali dell’attaccante scuola Juve termina con un destro a fil di palo. Prima del riposo destro telefonato di Candiano per Meli, Carpani e Raparo invece non inquadrano la porta.

In apertura di ripresa Ferrante spara alto il tiro dalla bandierina di Longobardi. La prima palla gol del secondo tempo è dei corsari: al 49’ Parlanti controlla bene la sfera, elude la marcatura di Ferrante, il sinistro da ottima posizione è tutto da dimenticare. La Recanatese non sta a guardare e con una ripartenza di Melchiorri al 51’ mette alle corde il Sestri, Lipari manca di un soffio la deviazione vincente sotto porta, sul secondo palo arriva Longobardi, sul sinistro basso Podda si sostituisce ad Anacoura e respinge in prossimità della linea di porta. La squadra di Filippi sale di tono, Anacoura respinge su Carpani.

Al 60’ dopo il primo slot di sostituzioni si spezza l’equilibrio: cross di Parlanti dalla destra, Ferrante tocca di testa, Candiano ben appostato stoppa la palla e calcia con il destro, la palla si insacca, 1 a 0 Sestri Levante. E’ una mazzata per la Recanatese che per un ora di gioco ha fatto bene, la sostituzione di Peretti ha tolto certezze, da quella parte il Sestri Levante adesso ha vita facile. Meli smanaccia il tiro dalla bandierina di Candiano poi si rifugia in angolo su Clemenza con l’aiuto del palo. Al 69’ l’estremo difensore della Recanatese vola sul sinistro di Clemenza ed alza la sfera sopra la traversa, sull’angolo dello stesso Clemenza Oliana nel cuore dell’area di rigore fa 2 a 0 di testa. La Recanatese prova a rientrare in partita al 73’ con una cross basso di Longobardi ma nessuno dei compagni è pronto ad intervenire, il Sestri Levante sfiora il tris al 76’ con Fossati che si allunga la sfera davanti a Meli. La porta di Anacoura non corre più seri pericoli nell’ultimo quarto d’ora, Rizzo e Sbaffo vanno al tiro ma non trovano lo specchio.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura 6; Podda 6, Pane 6, Oliana 7, Furno 5,5; Candiano 7, Raggio Garibaldi 5,5 (12’ st Sandri 6), Parlanti 6; Clemenza 6,5, Forte 6 (45’ st Andreis ng), Gala 5,5 (12’ st Fossati 6). A disp.: Balducci, Raspa, Troiano, Omoregbe, Schirru, Grosso, Regini, Matteucci, Vaughn. All. Barilari.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6; Shiba 5,5, Ferrante 6, Peretti 6 (12’ st Allievi 5); Raimo 5,5 (21’ st Rizzo 6), Carpani 6, Raparo 6 (12’ st Prisco 5,5), Longobardi 6 (39’ st Pelamatti ng); Sbaffo 6, Lipari 6 (21’ st Ferretti 5,5); Melchiorri 6,5. A disp.: Tiberi, Mascolo, Veltri, Guidobaldi, Fiorini,Ferretti. All. Filippi.

RETI: st. 15’ Candiano (S), 25’ Oliana (S).

TERNA ARBITRALE: Giorgio Bozzetto di Bergamo (assistenti Schirinzi di Casarano e Storgato di Castelfranco Veneto, quarto ufficiale Waldmann di Frosinone).

NOTE: ammoniti Candiano, Peretti, Shiba. Calci d’angolo 8 a 3. Recupero: 4’ (1’+3’).