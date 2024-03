Oltre 100 camperisti a Macerata per il raduno organizzato in occasione della festa della donna dal direttivo del Camping Club Civitanova con il patrocinio del Comune. All’evento hanno partecipato camperisti provenienti da Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Lazio.

La tre giorni è iniziata venerdì pomeriggio con l’accoglienza degli equipaggi ed è proseguita, per tutta la giornata del sabato, con la visita alle bellezze della città, illustrate dalle guide Emanuela Petrelli e Daniela Perroni, l’aperitivo offerto dal club, l’assemblea ordinaria dei soci, il saluto e il benvenuto dell’amministrazione comunale e la bella serata trascorsa all’insegna dell’amicizia e della buona cucina. La domenica, dopo la visita alle pasticcerie, la passeggiata in città, al mercatino, la messa insieme e il pranzo libero, l’evento si è concluso con i saluti e tanta soddisfazione per i partecipanti e gli organizzatori. I turisti, piacevolmente colpiti dalle bellezze di Macerata si sono ripromessi di tornare.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale tutta ma in particolare l’assessore al turismo Riccardo Sacchi e il dirigente Claudio Ricci che fin dall’inizio hanno fortemente manifestato il piacere di accogliere il turismo itinerante e che tanto si sono prodigati per coordinare il tutto – fanno sapere dal camping club Civitanova – grazie a loro e alle tante persone che hanno collaborato affinché ogni cosa riuscisse nel migliore dei modi. Grazie alla città di Macerata a nome del direttivo e di tutti i partecipanti all’evento per la splendida disponibilità, accoglienza e ospitalità riservata». Macerata fin dal 2012 ha aderito al circuito “Comune amico del turismo itinerante” ed è dotata di area sosta camper in via Paladini a due passi dal centro storico.