Presentata questa mattina nell’aula magna del Comune di Recanati la 12° edizione del Premio Ludovico Alessandrini per il cinema di poesia che quest’anno verrà assegnato alla regista Susanna Nicchiarelli per la sua attività nel cinema e non solo: da “I diari della Sacher” a “Chiara”, dalla serie tv “Luna Nera” e “Fuochi d’artificio” alla sceneggiatura di “Rapito”. La premiazione si terrà sabato 13 aprile nell’aula magna del Comune.

«Il Premio Ludovico Alessandrini rappresenta un valore importante nella programmazione culturale della nostra città, un premio prestigioso che annovera nell’albo d’oro grandi registi italiani ed internazionali – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – un’iniziativa che oltre a dare il massimo risalto alle produzioni cinematografiche di valore culturale, avvicina i giovani studenti all’arte del cinema, coinvolgendoli in una serie di iniziative didattiche preparatorie alla cerimonia finale. Ringraziamo Beniamino Gigli per il suo incessante impegno sul premio e sulla programmazione stabile della rinnovata Sala Gigli».

L’iniziativa, ora biennale, sin dalla sua prima edizione ha ricevuto il patrocinio della Rai, della Regione Marche e della Provincia di Macerata, e vuole mettere in evidenza quella cinematografia d’autore che si caratterizza come un modo di costruire le inquadrature con “uno sguardo che afferra le immagini, le idee, i paesaggi per il tramite di folgorazioni di tipo lirico”, come ha scritto Pier Paolo Pasolini. A ricevere questo prestigioso premio è stato nel 1998 il regista Franco Piavoli, nel 1999 il regista algerino Rachid Benhadj, nel 2000 il regista iraniano Abbas Kiarostami, nel 2001 il regista Carlo Mazzacurati, nel 2002 il regista Giuseppe Piccioni, nel 2010 Francesca Archibugi, nel 2012 Mario Martone, nel 2013 Gianni Amelio, nel 2015 Liliana Cavani, nel 2018 Silvio Soldini e nel 2022 Alice Rohrwacher. «Nella città della cultura, il cinema ha un posto speciale con il Premio Ludovico Alessandrini, e come tutte le nostre iniziative è legato al territorio con il coinvolgimento dei giovani studenti di Recanati che partecipano con entusiasmo ai laboratori di studio organizzati in preparazione all’incontro con la regista – ha affermato l’assessora alla cultura Rita Soccio – questo permette di avvicinare i ragazzi al linguaggio del cinema e alle sue tecniche. Parlando della settima arte mi piace ricordare anche gli ultimi film che sono stati girati a Recanati, ben tre lo scorso anno, presto potremmo vedere alla Sala Gigli il film “Leopardi & Co.” con la star Whoopi Goldberg e in autunno quello di Sergio Rubini».

La rassegna recanatese dedicata alla regista come nelle precedenti edizioni ha un prologo in cui gli studenti diventano critici. Due classi delle medie e delle superiori hanno seguito un approfondimento sull’opera della Nicchiarelli e, “adottando” ciascuna un suo film, produrranno una recensione che sarà pubblicata nel catalogo del Premio 2024. «Susanna Nicchiarelli è una regista che ha iniziato a ricevere premi prima ancora di finire i suoi studi in Accademia, ho avuto il piacere di conoscere la sua opera in una sezione speciale del Festival di Venezia – ha spiegato Beniamino Gigli, presidente del Circolo del cinema di Recanati organizzatore del premio – il pubblico avrà l’opportunità di conoscere le sue opere grazie alla rassegna cinematografica in programma alla Sala Gigli che prevede appuntamenti aperti al pubblico, dal 14 marzo ogni giovedì con la proiezioni dei suoi lavori».

La retrospettiva che affianca il Premio Alessandrini prevede infatti cinque appuntamenti, nei prossimi cinque giovedì, ad ingresso libero alla Sala Gigli per far conoscere al pubblico i film della Nicchiarelli: 14 marzo “Cosmonauta”; 21 marzo “La scoperta dell’alba”; 28 marzo “Nico, 1988”; 4 aprile “Miss Marx”; 11 aprile “Chiara”. L’iniziativa vedrà il suo apice sabato 13 aprile al mattino con un incontro tra la regista e gli studenti del progetto e il pomeriggio con l’intervista del docente della Sapienza e critico cinematografico Emiliano Morreale a Nicchiarelli, momento che precede la consegna ufficiale del Premio Ludovico Alessandrini. Nell’occasione sarà presentato e distribuito gratuitamente il catalogo del premio dedicato a Nicchiarelli.