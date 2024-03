Il cinema arriva all’Annibal Caro

Sta arrivando al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta il cinema Balordo. Il nuovo progetto è inserito nella seconda edizione di teatro di Primavera ed è nato da un collettivo di giovani civitanovesi appassionati della settima arte. Con il titolo “Pellicole all’italiana, cinema Balordo” presenterà quattro film per quattro proiezioni (alle 21.15) nella splendida cornice dell’Annibal Caro, per vivere grandi classici del cinema in uno dei luoghi più stupendi della città. I film selezionati sono pietre miliari del grande schermo.

«Crediamo – le parole degli ideatori – che questo progetto possa essere d’interesse per tutti, per appassionati di cinema e non e per chi si chiede come ci si possa sentire ad essere catapultati indietro nel tempo, al momento dell’uscita al cinematografo di pellicole che hanno segnato la cultura del nostro Paese».

Cinema Balordo incomincerà questo giovedì, 14 marzo, con il Sorpasso, capolavoro del 1962 di Dino Risi, con protagonisti Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. Si proseguirà poi giovedì 18 aprile con La notte di Michelangelo Antonioni (1961) e giovedì 9 maggio con Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961). Le conclusioni della rassegna sono affidate a Federico Fellini e al suo I vitelloni del 1953 (giovedì 6 giugno). Biglietto unico 3 euro con prevendita al cinema Cecchetti e al Rossini. Il giorno della proiezione, la biglietteria è aperta al teatro Annibal Caro.