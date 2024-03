Premio “Arti & mestieri” del Rotary club di Civitanova a tre donne speciali della città: l’artista Anna Donati e le commercianti Orietta Antinori e Serenella Macellari. Il premio, arrivato alla sua 28esima edizione, è dedicato al territorio e alle eccellenze nei più svariati campi, «e a chi con le proprie maestrie lo ha valorizzato e ha fatto grande la sua storia» spiega il Rotary. Il premio è satto consegnato l’8 marzo. «Quale occasione migliore se non dedicarlo a tre donne stupende?» ha detto il presidente del club Pio Amabili, introducendo la cerimonia che si è tenuta a Montecosaro.

Sulle motivazioni del riconoscimento ad Anna Donati, Amabili ha detto: «celebrare la sua straordinaria carriera. Ha arricchito il mondo dell’arte con il suo talento eclettico, trasmettendo emozioni e idee e contribuendo ad elevare il panorama culturale cittadino con eventi di alto profilo, come la rassegna dei Martedì dell’Arte». Quindi ad Orietta Antinori e Serenella Macellari, per la «determinazione e la passione dimostrate nel mantenere viva e prospera l’attività commerciale del nata nel 1980: il loro coraggio e dedizione sono un esempio di resilienza e successo duraturo».

Proprio Antinori e Macellari hanno rimarcato quanto la passione per il proprio lavoro sia ancora la scintilla capace di fare la differenza, ricordando anche la loro amicizia, che da compagne di scuola si è trasformata in una solida unione professionale. Anna Donati ha infine riflettuto circa l’importanza della divulgazione nel suo senso più ampio, visto come capacità di condividere con gli altri la voglia di conoscere e approfondire i linguaggi contemporanei. Il premio “Arti & Mestieri” è intitolato alla memoria di Wanda Pasquali