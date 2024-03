Il poliambulatorio medico e diagnostico La Fenice si arricchisce di un nuovo servizio con la Cardio Rmn, la risonanza magnetica nucleare cardiaca. Uno strumento altamente tecnologico per diagnosi più precise e migliori opportunità terapeutiche, visto l’aumento delle patologie cardiovascolari, riscontrate anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Questa tecnica avanzata di imaging medico usa campi magnetici e onde radio per analizzare nel dettaglio le strutture anatomiche del cuore, in particolare il miocardio (la parte muscolare del cuore) e di conseguenza valutarne il suo movimento, perfusione e vitalità (le multi parametricità). Non solo fornisce indicazioni utili su come funzionano cuore e valvole, ma rappresenta l’unico strumento in grado di dirci come è fatto il cuore analizzando il suo tessuto. Ad esempio può misurare l’estensione della cicatrice dovuta agli effetti di un infarto, la presenza di fibrosi dovuta ad una malattia primitiva o ad un processo infiammatorio.

«La Fenice da oggi ha arricchito la diagnostica per immagini con la Cardio Rmn –ha dichiarato il dottorAlberto Gagliardi, direttore generale e amministratore delegato del Centro medico e diagnostico – un esame estremamente preciso, eseguibile solamente su macchinari di altissima tecnologia, come la nostra Risonanza Magnetica 1,5 Tesla ad alto campo, e fornisce una serie di indicazioni e dati delle principali malattie cardiovascolari, per diagnosi accurate e migliori opportunità terapeutiche, come pianificare interventi chirurgici mirati. Abbiamo voluto fare questo importante nuovo investimento, per essere maggiormente vicini a tutti i pazienti della nostra regione, evitando spostamenti per eseguirle gli esami, e soprattutto in tempi rapidissimi. Ricordo infatti che l’intero nostro settore di Diagnostica per Immagini, è senza alcuna lista di attesa, riesce pertanto ad erogare tutti i suoi servizi in pochissimo tempo dalla prenotazione e con refertazione entro il giorno successivo. Un altro tassello per poter fornire un servizio che rientra nei nostri alti standard qualitativi e con le tempistiche consone per la salute dei pazienti».

