“Ventiquattro ore per il Signore”, si chiama così l’iniziativa in programma per oggi, venerdì 8 e sabato 9 marzo, nelle chiese della diocesi di Fermo della provincia di Macerata.

L’11esima edizione dell’iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco anche quest’anno si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. Nella vicaria di Civitanova sabato 9 marzo le chiese rimarranno aperte per un intero giorno offrendo occasioni di adorazione e l’opportunità di confessarsi.

A Civitanova Alta, la chiesa dei Cappuccini seguirà i seguenti orari: oggi venerdì 8 marzo dalle 21.30 alle 24, sabato 9 marzo dalle 8 alle 12, a Civitanova Porto, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, oggi ci sarà l’adorazione eucaristica dalla fine della messa delle 18 fino alla mezzanotte, sabato 9 marzo messa alle 8.30 seguita dall’adorazione fino alle 18. Nella vicaria di Corridonia, le parrocchie di Mogliano organizzano un’adorazione eucaristica dalle 20 alle 24 di sabato 9 marzo. La parrocchia di Montecosaro Scalo organizza un’adorazione continua che inizia con la messa delle ore 19 di oggi e terminerà alle 19 di sabato 9 marzo, la parrocchia San Bartolomeo di Morrovalle invece inserirà questo momento nella memoria del miracolo eucaristico, i giorni 19 e 20 aprile.