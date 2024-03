Perdita di gasolio, bus a fuoco

Autobus di linea a fuoco lungo la provinciale 10, a Montecosaro, il gestore di un negozio interviene e porta l’estintore. Il bus della Contram si trovava a Montecosaro in zona Monte della giustizia. Intorno alle 12 ha iniziato a prendere fuoco dalla parte posteriore a causa di una perdita di gasolio. In quel momento fortunatamente a bordo non c’erano passeggeri, ma solo l’autista del veicolo che si è accorto ed ha accostato. Subito è intervenuto un negoziante che si trova lungo la strada e che ha immediatamente portato all’autista un estintore col quale si è tamponato il principio di incendio. In quel momento si è trovato a transitare lungo la strada anche un mezzo per lo spurgo delle acque che ha contribuito ad aiutare e gettare acqua di fatto spegnendo l’incendio. Sul posto poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo.