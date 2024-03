di Stefano Fabrizi



Un fine settimana dettato dalla ricorrenza della Giornata della donna. Tanto teatro, mostre e incontri. Si ride con Max Angioni

VENERDI’ 8 MARZO

Macerata – Alle 21,15 alla Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio il concerto della Glissando Vocal Ensemble: Cristina Picozzi, soprano; Paola Chinellato, mezzo soprano; Giovanna Salvucci, contralto; Christian Crescimbeni, tenore; Gian Marco Gasparrini, baritono; Massimiliano Fiorani basso. Info: 0733/230735 – boxoffice@sferisterio.it – www.musicamdo.it

Civitanova – Alle 21,15 al Teatro Rossini Italian Crossover Rhapsody – Morricone e le melodie italiane famose nel mondo: un omaggio alle donne, con la soprano Federica Caseti Balucani che propone un viaggio tra Morricone e le melodie italiane famose nel mondo. Info: 0733.812936 biglietteria@teatridicivitanova.com – www.tdic.it

San Severino – Per Rivela Festival Umberto Galimberti è al Teatro Feronia alle 21:15. L’evento è sold out

Fermo – Alle 21 va in scena al Teatro dell’Aquila “Anche meno” con Max Angioni, la produzione è di Vera srl. Info e prevendita. Biglietteria del Teatro dell’Aquila 0734.284295 – biglietteriateatro@comune.fermo.it – www.vivaticket.it – Org. Isogroup Srls

Fano – Inaugura al Ristorante AlMare di Fano (Via Ruggero Ruggeri, 2), alle 20 Gioachino Rossini Opera Food all’interno del progetto Enoturismo Marche: dalla Vigna alla Tavola.

Magliano di Tenna – Incontri al femminile plurale. Lucia Tancredi con L’ombra della luna alle 18.30 al Torrione medievale.

Chiaravalle – Alle 21.15 il Teatro Comunale “Tullio Giacconi” ospiterà il duo As Madalenas: potremo ascoltare di nuovo Cristina Renzetti con al suo fianco stavolta Tati Valle, entrambe alla voce, alla chitarra e alle percussioni.

Pesaro – Il 7 e 8 marzo (ore 21) al Teatro Rossini La dodicesima notte (o quello che volete) di William Shakespeare. Adattamento e regia Giovanni Ortoleva. Info: www.amatmarche.net

Osimo – Alle 21:30 al Loop Live Club James Jonathan Clancy, songwriter italo-canadese di Bologna, uno dei protagonisti della scena underground italiana. Info: www.amatmarche.net

Ancona – L’8 e il 9 marzo (ore 18) al Teatrino del Piano Che paura! Storie s-composte, spettacolo di narrazione, pupazzi e oggetti (dai 4 anni) con Cecilia Raponi, Natascia Zanni, Lorella Rinaldi. Info: http://teatrodelcanguro.it/dettaglio.asp?id=440

SABATO 9 MARZO

Camerino – Alle 21:15 all’Auditorium Benedetto XIII Soul & Blues Explosion. Direttore: Luca Pecchia; Linda Valori, voce. Info: www.musicamdo.it

Ascoli Piceno – Alle 21 al Palafolli Teatro Avis in Corto – Premiazione Ascoli in Scena 2023/2024. Il concorso “Avis in Corto” è riservato a monologhi, skecth di cabaret, atti unici e spezzoni teatrali della durata minimo di 8 minuti e massima di 20 minuti. Saranno selezionati 3 corti teatrali che saranno messi in scena durante la Serata di Premiazione della Rassegna Ascolinscena. Info: www.compagniadeifolli.it

Ancona – Alle21 al Teatro Panettone Balloon Adventures Tout le Cirque della Compagnia Collettivo Clown. Info: www.amatmarche.net/biglietterie – www.amatmarche.net

Urbino – Alle 21 al Teatro Sanzio Tre uomini e una culla di Coline Serreau, regia Gabriele Pignotta con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana. Info: www.amatmarche.net

Osimo – Alle 11:15 al Teatro la Nuova Fenice Parigi: dal primo al secondo impero – Prova Aperta. Violino Stefan Milenkovich; Direttore Alessandro Bonato; FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Spontini, Paganini, Bizet. Info: www.vivaticket.com – 071 7231797 – www.filarmonicamarchigiana.com

Ancona – Alle 20.45 va in scena al Teatro delle Muse di Ancona “Anche meno” con Max Angioni, la produzione è di Vera srl. Info e prezzi 071 52525 oppure scrivere a biglietteria@teatrodellemuse.org. In vendita anche on line su www.vivaticket.com – www.marcheteatro.it

Falconara – Si conclude sabato 9 e domenica 10 marzo con la performance dell’artista Photopsyche 3.0 la personale di Cesare Iezzi Dual 3.0 al Cart di Falconara.

Senigallia – Alle 17 l’inaugurazione della Biennale Istituzionale d’Arte Città di Senigallia all’Auditorium San Rocco.

Ancona – Dalle foibe all’esodo, storie per ricordare la storia. Incontro alla Mole alle 17:30 con l’on. Roberto Menia e l’Unione Istriani. Recital di Luca Violini.

Fabriano – Alle 21 al Teatro Gentile Solo di e con Arturo Brachetti. Info: www.amatmarche.net

DOMENICA 10 MARZO

Recanati – Alle 17 al Teatro Persiani Robin Hood con Giacomo Dimase ed Enrico Desimoni, regia Enrico Messina. Info: 071 2072439 – www.amatmarche.net

Matelica – Al Teatro Piermarini La riscossa del clown di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri. Info: 071 2072439 – www.amatmarche.net – 0737 781811 – www.comune.matelica.mc.it

Mondavio – Alle 17 al Teatro Apollo per la rassegna Andar per fiabe Giuanni Benforte di e con Vincenzo di Maio, produzione Teatrino Pellidò. Info: www.amatmarche.net

Senigallia – Alle 17 all’Auditorium San Rocco di Senigallia (Ancona) Trame su misura di Giallo Mare Minimal Teatro. Narrazione, disegni, video proiezioni di figure ed oggetti per riscrivere in chiave ironica due famose fiabe. Info: 071.7930842 – info@fenicesenigallia.it – www.atgtp.it

Fabriano – Alle 17 al Teatro gentile Parigi: dal primo al secondo impero. Violino Stefan Milenkovich: Direttore Alessandro Bonato; Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana – Musiche di Spontini, Paganini, Bizet. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Ancona – Al Teatro Sperimentale Variazioni sul tema: la donna con LePics Ensemble. Info: www.amicimusica.an.it

Sant’Elpidio al Mare – Alle 17 al Teatro Luigi Cicconi Pirù e il Cavaliere di Mezzotacco. Info: info@lagruragazzi.it – www.lagruragazzi.it – 334 7045739

Pesaro – Alle 11alla Chiesa dell’Annunziata Amadeus, Salieri racconta Mozart. Solisti dell’orchestra Domenico Scarlatti, Direttore Stefano Bartolucci, Voce recitante Alessandra Giardina. Info: 071 2072439 – 334 3193717 – www.fgr-orchestra.com

Cupramontana – Alle 17 al Teatro Concordia di Cupramontana (Ancona) Arrivi e partenze – Ovvero storie in valigia. Un classico del Teatro Pirata con attore ed oggetti. Info: www.atgtp.it

Il bynight sotto l’insegna della Festa della Donna. Ecco tutti gli appuntamenti nella nostra regione

VENERDI’ 8 MARZO

Stasera al Donoma di Civitanova cena spettacolo per la Festa delle Donne con special guest Mirko Brunetti, conosciuto non solo per la sua partecipazione al Grande Fratello, ma anche come partecipante a Temptation Island. Domani Guest Niky Savage. Il suo stile crudo e oscuro ha catturato l’attenzione di migliaia di fan.

All’Harena di San Benedetto Del Tronto Festa della Donna. Cena spettacolo in collaborazione con Hola Chica.

Al Sottovento di Numana stasera Cena spettacolo e dopocena. Show dedicato alle Donne. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Alla Serra di Civitanovae stasera “Donne e Mimose”: si parte dalla cena spettacolo con i Talk radio. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”. Special guest dj PierPaolo Pretelli, sempre amatissimo dalle donne. Resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season.

Stasera alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 Cena spettacolo con intrattenimento musicale e sfilata di intimo maschile, dj Sanfra, Voice Andrea DB. Domenica Pranzo spettacolo e dopo pranzo Lady snow con Oriano, Alessandrino e Gianluca J. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

Al Casacon di Sirolo stasera Festa della Donna. Pil Love Tales feat Gate Clubbing. Guest dj Claudio Di Rocco. Domani Glitz e Glam. Cena con Matteo Borghi Live e dopocena con musica commerciale. Domenica The Sunday Lunch, pranzo spettacolo e dopopranzo con Oriano e Alessandrino.

SABATO 9 MARZO

Al Brahma di Civitanova “Shake Hit Woman Edition”. Per la notte dedicata alle donne con sexy showman e animazione. Torna il format reggaeton / pop / rnb che fa “muovere” l’Italia. Second room B-Side powered by Baboon.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati “Besame woman edition. Dedicado a todas las chicas”. La one night pop, latin house, hip hop e reggaeton più scatenata d’Italia. A Colorful World.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica vs Bunda De Fora. Special party dedicato alle donne.

Al Miami Monsano, la festa universitaria. Due sale, più di 2000 studenti universitari, tanti generi musicali, reggaeton, trap, pop, italiana, afro e molto altro.

Al Mamamia di Senigallia domani Massimo Pericolo in concerto, una delle sorprese degli ultimi anni nella scena musicale e un apprezzato liricista tra quelli appartenenti alle nuove generazioni. Le Cose Cambiano club tour 2024.

Al Noir di Jesi “Rewind”. Il party 70 – 80 – 90 che ha fatto la storia. Ospiti Pamala, Ilaria ed Eleonora (Le Ragazze di Non è la Rai).

Al Much More di Matelica Notti Indie e The Brands Edizione speciale: Festa della Donna.

